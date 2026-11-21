A Imperia, il prossimo 23 novembre, Jacopo Chieppa inaugurerà “OLTRE by Kilo”, una nuova pizzeria di degustazione dedicata alla panificazione e alla ricerca sugli impasti. Il locale sorgerà proprio accanto a Kilo, la pizzeria con cui lo chef ha iniziato il proprio percorso imprenditoriale e che quest’anno ha conquistato i “Tre Spicchi” del Gambero Rosso. Dopo l’apertura di Equilibrio, il ristorante una stella Michelin ricavato all’interno di un mulino a Dolcedo, nell’entroterra imperiese, Chieppa torna dunque a concentrarsi sull’arte bianca, con un (terzo) progetto che punta a esplorare nuove possibilità di lavorazione e interpretazione della pizza e dei prodotti lievitati.

Un angolo della sala della nuova pizzeria “OLTRE by Kilo” di Imperia

Un laboratorio per sperimentare con la pizza e gli impasti

L’idea nasce dalla volontà di dare maggiore spazio alla sperimentazione, partendo proprio dall’esperienza maturata negli anni con Kilo. Se quest’ultima continuerà a proporre una pizza dal carattere più immediato e informale, OLTRE sarà dedicato a un percorso gastronomico costruito attorno agli impasti, alle temperature, alle consistenze e agli abbinamenti. A guidare il progetto sarà la stessa attenzione alla materia prima che caratterizza la cucina di Equilibrio, applicata però al mondo della panificazione. «Oltre lo penso come se fosse un laboratorio dei miei pensieri, come se potessi pensare a qualcosa che non esiste e farla diventare creatività -ha spiegato lo stesso Chieppa. L'idea non era creare una nuova pizzeria, ma uno spazio diverso, che permettesse un'espressione ancora più creativa, libera e identitaria del lavoro che facciamo da Kilo».

OLTRE punta sulla sperimentazione di impasti, consistenze e abbinamenti, valorizzando l'esperienza di Kilo

Tre menu degustazione e spazio ai grandi lievitati

Questa impostazione si ritroverà soprattutto nella proposta gastronomica, organizzata attorno a tre menu degustazione destinati a cambiare periodicamente. Il primo, “Solo Pizza”, prevede 5 passaggi dedicati alla pizza al prezzo di 35 euro, mentre il percorso “Oltre”, composto da 7 portate, rappresenterà la proposta più articolata del locale. A completare l’offerta ci sarà un menu “Vegetariano” di 5 passaggi, proposto a 30 euro. La scelta di affidarsi alla degustazione permetterà allo chef di lavorare su preparazioni differenti, lasciando spazio a tecniche e interpretazioni che vanno oltre i formati abituali della pizza. Ad accompagnare i percorsi sarà inoltre una carta di vini e birre.

La proposta prevede tre menu degustazione da cinque o sette portate, con prezzi da 30 euro