Sheraton Rome Parco de’ Medici ha completato il rinnovamento dell’edificio 2, intervenendo sulle camere e sulle principali aree comuni. Il progetto, firmato da Lorenzo Bellini Atelier e curato da Ele Spa con Relabor Srl come general contractor, ha aggiornato una parte significativa del complesso immerso in 80 ettari di parco tra l’Eur e l’aeroporto di Fiumicino, dove, ricordiamo, trovano posto 782 camere, 54 chalet, 22 suite, un campo da golf a 27 buche, quattro ristoranti e quattro bar.

La hall dell'edificio 2 dello Sheraton Rome Parco de' Medici

Il golf come chiave del nuovo progetto

L’intervento ha mantenuto il legame con l’identità della struttura e con gli standard Sheraton, partendo dalla visione del brand come “The world’s gathering place” (il luogo d’incontro del mondo): un luogo in cui lavorare, incontrarsi, condividere un pasto o semplicemente rallentare. Il riferimento scelto per gli interni è il mondo del golf tra gli anni Venti e Cinquanta, considerato più come espressione di uno stile di vita che come disciplina sportiva. Da qui arrivano richiami all’abbigliamento classico, ai rituali delle club house e alla convivialità, in dialogo con il paesaggio di ulivi, verde e casali che circonda l’hotel.

Una delle suite del dello Sheraton Rome Parco de' Medici

Nelle camere, completamente rinnovate, verde muschio, terracotta, cuoio e bordeaux incontrano pavimenti e boiserie in legno naturale. Sedute morbide, comodini arrotondati e lampade con paralumi in tessuto danno agli ambienti un’impronta più domestica; molte stanze si affacciano inoltre sul campo da golf. Il racconto prosegue nei dettagli: applique ispirate a rami e foglie, tessuti a righe e quadri e piccole scaffalature sopra i divani, dove fotografie in bianco e nero evocano momenti di gioco, paesaggi e abiti d’epoca. Anche corridoi e porte sono stati ripensati con moquette in sisal, tonalità bordeaux e oblò retroilluminati che richiamano la forma della pallina da golf.

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Hall e bar tra lavoro e convivialità

Nella hall, al ricevimento e al bar il lavoro è stato più leggero e ha puntato soprattutto su materiali, illuminazione e arredi. Al desk, un lampadario scultoreo in vetro di Artemide accompagna il bancone in pietra lavica, mentre quinte in legno e un sipario nei toni del tabacco definiscono lo sfondo. Qui trovano posto lo Sheraton Booth, pensato per chi ha bisogno di lavorare con maggiore tranquillità, e il Community Table, dedicato invece alla socialità. Il tavolo centrale è uno degli elementi più riconoscibili dell’intervento: la superficie in mattonelle a righe bianche e nere poggia su una guida a scacchi bordeaux e crema, ripresa anche nei paralumi. Nel bar, la bottigliera retroilluminata entra nella boiserie in legno a rombi, mentre lampade a sfera e sospensioni riprendono con discrezione le geometrie del golf.

Vista sul nuovo bar dello Sheraton Rome Parco de' Medici

Il ristorante si apre verso il Parco de’ Medici