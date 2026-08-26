Ad accompagnare i partecipanti lungo questo itinerario del gusto sarà Luigi Salvo , delegato per Palermo dell’ Associazione Italiana Sommelier (Ais) e giudice in concorsi enologici internazionali. Dalla terrazza panoramica del locale, il sommelier illustrerà le caratteristiche delle bottiglie selezionate, le note tecniche, le storie dei produttori e le logiche di abbinamento con i piatti realizzati dallo chef Salvatore Piccionello .

«Con Sant’Erasmo food & wine vogliamo offrire ai nostri ospiti qualcosa in più di una splendida cena sul mare - spiega Saverio Borgia, imprenditore e fondatore di Molo Sant’Erasmo -. L'obiettivo è raccontare la nostra cultura dell'accoglienza e del gusto, dove il piatto e il calice dialogano per raccontare la Sicilia in modo profondo. Abbiamo voluto la guida autorevole di Luigi Salvo per trasformare ogni appuntamento in un racconto vivo, capace di valorizzare il lavoro straordinario dei nostri vignaioli e la materia prima che lo chef Piccionello seleziona ogni giorno. Molo Sant’Erasmo non è solo una trattoria di mare, ma uno spazio d'incontro e di scoperta per Palermo».