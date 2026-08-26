A PALERMO
Molo Sant’Erasmo: a settembre un ciclo di serate per scoprire i grandi vitigni siciliani
Dal 3 settembre al Molo Sant’Erasmo di Palermo parte "Sant’Erasmo Food & Wine". Un ciclo di degustazioni guidate dal sommelier Ais Luigi Salvo e abbinate ai piatti dello chef Salvatore Piccionello
Un percorso sensoriale che intreccia cucina di mare, grandi etichette siciliane e divulgazione enologica. Il 3 settembre 2026 prende il via Sant’Erasmo Food & Wine, la rassegna organizzata dal ristorante di mare Molo Sant’Erasmo, realtà gastronomica del Borgia Group affacciata sul golfo del capoluogo siciliano. L’iniziativa propone serate a tema ideate come vere sessioni di degustazione guidata, in cui il cibo e il vino dialogano per approfondire la cultura enogastronomica della Sicilia.
Ad accompagnare i partecipanti lungo questo itinerario del gusto sarà Luigi Salvo, delegato per Palermo dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais) e giudice in concorsi enologici internazionali. Dalla terrazza panoramica del locale, il sommelier illustrerà le caratteristiche delle bottiglie selezionate, le note tecniche, le storie dei produttori e le logiche di abbinamento con i piatti realizzati dallo chef Salvatore Piccionello.
Il debutto della rassegna: menu degustazione e abbinamenti con il vino Grillo
Ogni appuntamento del ciclo Sant’Erasmo Food & Wine concentrerà l'attenzione su un determinato vitigno, territorio o filosofia produttiva. La serata inaugurale del 3 settembre sarà interamente focalizzata sulle sfaccettature del Grillo, varietà a bacca bianca simbolo della viticoltura isolana, nata a fine Ottocento dall'incrocio tra Catarratto e Zibibbo. La proposta culinaria della prima serata prevede quattro tappe studiate per valorizzare le sfumature di questo vitigno autoctono siciliano:
- Entrée: arancinetta di pesce spada e melanzane con panatura al panko, servita su crema di melanzane affumicata e cipolla in agrodolce. In abbinamento: Bianco Maggiore - Cantine Rallo.
- Antipasto: french toast con gambero rosso e verdura ripassata. In abbinamento: Passiperduti - Donnafugata.
- Primo: pacchero fresco ai crostacei con chips di zucchina fritta, scampi in cottura e olio alla menta. In abbinamento: Integer Grillo - Marco De Bartoli.
- Secondo: seppia cotta al kamado su crema di carota, mentuccia fresca e scarola arrostita al barbecue. In abbinamento: Mozia - Tasca d’Almerita.
«Con Sant’Erasmo food & wine vogliamo offrire ai nostri ospiti qualcosa in più di una splendida cena sul mare - spiega Saverio Borgia, imprenditore e fondatore di Molo Sant’Erasmo -. L'obiettivo è raccontare la nostra cultura dell'accoglienza e del gusto, dove il piatto e il calice dialogano per raccontare la Sicilia in modo profondo. Abbiamo voluto la guida autorevole di Luigi Salvo per trasformare ogni appuntamento in un racconto vivo, capace di valorizzare il lavoro straordinario dei nostri vignaioli e la materia prima che lo chef Piccionello seleziona ogni giorno. Molo Sant’Erasmo non è solo una trattoria di mare, ma uno spazio d'incontro e di scoperta per Palermo».
Cultura del vino e accoglienza a Palermo: l'esperienza del Borgia Group
La rassegna punta a trasformare la classica cena con abbinamento cibo-vino in un'occasione di apprendimento e valorizzazione delle eccellenze locali. La scelta della cottura al barbecue kamado, l'impiego di materie prime ittiche locali e la presenza di etichette rappresentative della produzione regionale costituiscono l'ossatura di un progetto strutturato per coinvolgere appassionati ed enoturisti.
L'iniziativa del Borgia Group conferma l'evoluzione dell'offerta ristorativa a Palermo, dove la valorizzazione dei vitigni siciliani incontra la tecnica culinaria contemporanea in una cornice di forte impatto paesaggistico.