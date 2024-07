Cucina siciliana a due passi dal mare? Provala al Ristorante Molo Sant'Erasmo

Palermo, città dalla storia millenaria e crocevia di culture, è famosa non solo per i suoi monumenti e le sue tradizioni, ma anche per la sua ricca e variegata offerta culinaria. Tra i molti ristoranti che punteggiano il panorama gastronomico della città, il Ristorante Molo Sant'Erasmo rappresenta una tappa obbligata per chi desidera assaporare il meglio della cucina siciliana in un contesto suggestivo e raffinato affacciato direttamente sul mare.

Ristorante Molo Sant‘Erasmo di Palermo

Un bilancio che sfiora i 12 milioni di euro, 215 dipendenti, 12 locali fra “diretti”, in partnership e in apertura. Sono i numeri del gruppo proprietario del Ristorante Molo di Sant'Erasmo, Borgia Group dei fratelli Vittorio e Saverio Borgia: dodici anni di attività nella ristorazione fra Milano e Palermo. «Il nostro obiettivo per il 2024 - spiega Saverio Borgia - è di consolidare il bilancio del gruppo che rispetto all’anno precedente è cresciuto del 20%, grazie anche all’apertura di nuovi ristoranti. Nel 2025 chiuderemo alcune importanti collaborazioni sul territorio nazionale e tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2026 metteremo un piede all’estero. L’idea è cominciare da Londra».

Ristorante Molo Sant'Erasmo: la location e il design



Situato sulla Caletta Sant'Erasmo, nel luogo in cui la foce del fiume Oreto incontra il Mar Tirreno, il Ristorante MoloSant'Erasmo offre una vista mozzafiato sul porto e sul mare. Questo locale, che conta ben 140 coperti tra interno, terrazza e dehrs,, ha contribuito significativamente a far rinascere un'area abbandonata della costa, trasformandola in uno spazio in cui la città può tornare a dialogare col mare. L'ambiente è elegante e accogliente, con un arredamento che unisce tradizione e modernità, creando un'atmosfera calda e rilassante.

Le ampie vetrate permettono di godere della vista sul mare in ogni stagione. La sala interna presenta un lungo tavolo con un elegante motivo a piastrelle blu e bianche, il Tavolo Social circondato da sedie moderne e confortevoli. L'illuminazione è ben curata, creando un'atmosfera calda e accogliente, mentre la terrazza, situata al piano superiore, offre un ambiente più intimo con una vista panoramica. È arredata con tavoli e sedie di design minimalista in tonalità neutre, perfetta per cene serali e godere della brezza marina.

Ristorante Molo Sant'Erasmo: la cucina

La vera protagonista del Ristorante Molo Sant'Erasmo è però la cucina. Principalmente propone piatti tipici della tradizione siciliana rivisitati con un tocco di creatività e modernità. Gli ingredienti utilizzati sono rigorosamente freschi e di qualità, spesso a chilometro zero, provenienti dai mercati locali e dalle aziende agricole della regione. La brigata, guidata dallo chef Leonardo Di Piazza, è famosa per la sua fantasia e abilità nel creare piatti che esaltano i sapori autentici del pesce fresco del Tirreno.

Tra le specialità da non perdere:

Antipasti di Mare : una selezione di crudi, marinati e fritti, che esaltano i sapori autentici del pesce fresco del Tirreno, ma non solo degni di nota il Carpaccio di ala lunga con crema al sedano e lime, Pane croccante con pomodoro frantumato e sarde salate, Insalata di polpo arrosto chips di patate carote e sedano, Scarola ripassata con olive taggiasche e alici marinate;

: una selezione di crudi, marinati e fritti, che esaltano i sapori autentici del pesce fresco del Tirreno, ma non solo degni di nota il Carpaccio di ala lunga con crema al sedano e lime, Pane croccante con pomodoro frantumato e sarde salate, Insalata di polpo arrosto chips di patate carote e sedano, Scarola ripassata con olive taggiasche e alici marinate; Primi piatti : dai classici spaghetti ai ricci di mare alle linguine all’astice, passando per le busiate al pesto trapanese e la Zuppa di cozze con pic pac, ogni piatto è un'esplosione di sapori;

: dai classici spaghetti ai ricci di mare alle linguine all’astice, passando per le busiate al pesto trapanese e la Zuppa di cozze con pic pac, ogni piatto è un'esplosione di sapori; Secondi di pesce : grigliate miste, tonno alla piastra e il celebre pesce spada alla palermitana, preparati con maestria e rispetto per la materia prima, da non perdere la Frittura di calamari e zucchine e salsa aioli;

: grigliate miste, tonno alla piastra e il celebre pesce spada alla palermitana, preparati con maestria e rispetto per la materia prima, da non perdere la Frittura di calamari e zucchine e salsa aioli; Dolci: non possono mancare le cassate, i cannoli e il sorbetto al limone, per concludere il pasto in dolcezza

Ristorante Molo Sant'Erasmo: la cantina

La cantina del Ristorante Molo Sant'Erasmo è altrettanto degna di nota, con una vasta selezione di vini siciliani e nazionali, ma anche diverse etichette internazionali e di Champagne, scelti con cura per accompagnare al meglio ogni piatto. Il personale di sala è sempre disponibile a consigliare l'abbinamento perfetto, rendendo l'esperienza culinaria ancora più completa e appagante.

I vini di Cantine Brugnano in abbinamento alla cucina del Ristorante Molo Sant'Erasmo

In abbinamento alla cucina siciliana di Molo Sant’Erasmo sono necessari vini che raccontino il territorio con la stessa intensità, come quelli di Cantine Brugnano. Situata tra i comuni di Partinico e Monreale, è una realtà vitivinicola che porta avanti con dedizione la produzione di vini di qualità dal 1955. La famiglia Brugnano, guidata oggi dai fratelli Giuseppe e Francesco, ha fatto della passione per la propria terra e per il vino la propria filosofia di vita. La cantina si estende su circa 90 ettari vitati in terreni collinari su più appezzamenti, a circa 300 - 350 metri di altitudine sul livello del mare nella zona dell'Alcamo Doc fino a sfiorare i 650 metri di altitudine in contrada Mirto, producendo oggi circa 200 mila bottiglie.

I fratelli Giuseppe e Francesco Brugnano

Francesco e Giuseppe, cresciuti in cantina, hanno trasformato l'azienda di famiglia in un'eccellenza dell'enologia siciliana con l'aiuto di Maurizio Gandolfo, manager e direttore commerciale. Dopo una ristrutturazione durante la pandemia, nel 2022 l'azienda ha ripreso con ambiziosi obiettivi e una comunicazione sincera. Una veste rinnovata ricopre il volto della cantina con un nuovo logo e packaging.

Tra i vitigni autoctoni coltivati da Brugnano troviamo il Nero d'Avola, il Frappato, il Catarratto, il Grillo e l'Inzolia, mentre tra gli alloctoni spiccano lo Chardonnay, il Viognier e il Syrah.

Brugnano Brut: Un vino spumante dal colore paglierino brillante, con sentori complessi di pane fresco e frutta, arricchiti da note fumé. Al palato si presenta con una struttura persistente e un perlage fine ed elegante. Vinificato secondo il metodo champenoise, è eccellente servito a 6-8 °C.

Un vino spumante dal colore paglierino brillante, con sentori complessi di pane fresco e frutta, arricchiti da note fumé. Al palato si presenta con una struttura persistente e un perlage fine ed elegante. Vinificato secondo il metodo champenoise, è eccellente servito a 6-8 °C. Coraline : Un vino rosato con uve 100% Frappato dal colore rosa corallo con riflessi dorati, con note di frutti di bosco rossi e sentori floreali. Fresco e sapido, ideale per aperitivi, antipasti, piatti a base di pesce e dessert. Servire a 10-12 °C.

: Un vino rosato con uve 100% Frappato dal colore rosa corallo con riflessi dorati, con note di frutti di bosco rossi e sentori floreali. Fresco e sapido, ideale per aperitivi, antipasti, piatti a base di pesce e dessert. Servire a 10-12 °C. Kuè : Un vino bianco con note di frutta esotica e tropicale, fresco e fragrante. Prodotto da uve Insolia e Viognier, è ottimo servito a 9-10 °C.

: Un vino bianco con note di frutta esotica e tropicale, fresco e fragrante. Prodotto da uve Insolia e Viognier, è ottimo servito a 9-10 °C. Lunario : 100% Grillo dal colore paglierino con riflessi verdognoli, offre note di albicocca, pesca bianca e susine gialle, insieme a sentori mentolati. Equilibrato, con pienezza, freschezza e acidità. Servire a 11 °C.

: 100% Grillo dal colore paglierino con riflessi verdognoli, offre note di albicocca, pesca bianca e susine gialle, insieme a sentori mentolati. Equilibrato, con pienezza, freschezza e acidità. Servire a 11 °C. Ammaru: 100% Zibibbo, solitamente utilizzato per vini passiti, in questo caso è vinificato secco. Un vino bianco con note intense di fiori gialli, albicocche, miele e muschio. Di colore giallo paglierino con riflessi dorati, è vibrante e aromatico. Servire a 9-10 °C.

Tra gli altri vini della cantina troviamo l'amatissimo Perricone “Her”, al calice piacevole, morbido, accattivante e capace di incontrare il gusto dei più giovani. I due vini frizzanti, Metodo Martinotti, Taurus Bianco e Victoria Rosè. Testimoni della tradizione, ma innovativi con il Naisi (il cui nome nasce da un idioma dialettale tratto dall’inglese “very nice”), da uve Nero d’Avola e Cabernet Sauvignon, e il vino più rappresentativo, Honoris Causa, da uve Nero d’Avola e Syrah, di cui si producono solo 2.400 bottiglie. Tra le novità Black Hole, Nerello Mascalese in purezza. Ed infine Alquimia, vino dolce da Moscato bianco in purezza.

Il Ristorante Molo Sant'Erasmo si afferma quindi come una perla nel panorama gastronomico palermitano. Un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, creando un'esperienza culinaria che sicuramente non dimenticherete. Che siate turisti in visita o palermitani doc, una cena al Molo di Sant'Erasmo è un viaggio nei sapori e nei profumi della Sicilia, da vivere e gustare fino in fondo.

Il locali del Gruppo Borgia

Il Gruppo Borgia gestisce diversi locali a Milano e Palermo. A Milano, sono attivi Bioesserì, Casa Bi a City Life, e la catena di pasticceria Baunilla con quattro punti vendita e un quinto in arrivo. A Palermo, i locali includono Bioesserì, Molo Sant’Erasmo e Stazione Lago.

Saverio Borgia

Tra i nuovi progetti ci sono un caffè con Morettino e una steak house nella zona della movida a Palermo. A Milano, recentemente ha aperto Uovo di Seppia con lo chef due Stelle Michelin Pino Cuttaia e aprirà Saporé con il Pizzaricercatore Renato Bosco. Inoltre, il gruppo vanta collaborazioni attive con Andrea Graziano per Fud Milano e Fud Bocs a Palermo.

Molo Sant'Erasmo

Caletta Sant'Erasmob - 90123 Palermo

Tel 388 7892914