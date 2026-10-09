Tre chef italiani portano nei Paesi Bassi un menu a 6 mani che attraversa la Penisola

Il 30 e 31 ottobre, la cucina italiana sarà protagonista a Leida, nei Paesi Bassi, con “Menu a 6 mani”, un appuntamento promosso da Euro-Toques che vedrà lavorare insieme tre chef italiani provenienti da esperienze e territori differenti. A ospitare le due serate sarà la trattoria italiana Bacco Perbacco, dove Luigi Alioto, Paolo Basile e Costantino Laudani proporranno un percorso gastronomico che attraversa diverse tradizioni regionali, dal Nord Italia alla Sicilia.

La cucina italiana arriva nei Paesi Bassi con un menu firmato da tre chef

Euro-Toques porta la cucina italiana nei Paesi Bassi

L'iniziativa, presentata con il titolo “Euro-Toques, l'Europa in cucina”, si inserisce nelle attività della comunità europea di cuochi e richiama alcuni dei principi indicati dall'associazione, dalla valorizzazione del territorio alla sostenibilità. La scelta di riunire tre professionisti con percorsi differenti si riflette soprattutto nella costruzione del menu, che alterna preparazioni di pesce e carne, ingredienti legati alle rispettive tradizioni e ricette elaborate per le due serate. L'appuntamento cade inoltre a poche settimane dalla “Settimana della cucina italiana nel mondo”, prevista a novembre.

L'ingresso della trattoria Bacco Perbacco

Il menu a sei mani: dagli antipasti al dolce

Detto ciò, ad aprire il percorso sarà Costantino Laudani, che firmerà l'amuse-bouche a base di crema di mandorla salata e clorofilla di prezzemolo, accompagnata da uno scampetto in crudité di sedano. Sempre a lui saranno affidati i due antipasti: il primo prevede trucioli di calamaro scottato con porcini, rosmarino e crema di topinambur, mentre il secondo sarà una tartare di scottona con coulis di pomodoro, alga wakame e uova di salmone. Due preparazioni che introducono il menu attraverso ingredienti di mare e di terra, prima di lasciare spazio ai primi piatti. La parte centrale della cena vedrà infatti alternarsi Luigi Alioto e Paolo Basile. Il primo proporrà i chicchi di Carnaroli I Ferrari di Cabras con gambero rosso, bottarga soffiata e ortica, mentre Basile porterà in tavola una lasagna di grano antico con ragù di cortile, fonduta di Parmigiano e tartufo.

La locandina dell'evento

La collaborazione tra i due chef proseguirà con i secondi. Basile preparerà un boccone di branzino vestito di guanciale, servito su una purea di rapa e salicornia. Alioto, invece, proporrà un filettino di capriolo con bacche di ginepro, accompagnato da un morbido di castagne, confettura di lamponi e mirtilli, pere al vino e nocciole tostate. A chiudere la cena tornerà Costantino Laudani, autore del dessert: una gelatina di cannella e uvetta di Corinto, con passata di fichi e savoiardi al Marsala. Sarà quindi il terzo intervento dello chef nel corso della serata, dopo l'apertura e gli antipasti, a completare il percorso ideato dai tre professionisti.

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Date, orari e prenotazioni per le due serate

Come anticipato, le due serate si svolgeranno a Bacco Perbacco, in Morsstraat 6-8, a Leida, con orario indicato dalle 17 alle 20. Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando il numero +31 71 512 3456 oppure scrivendo una mail all'indirizzo info@baccoperbacco.nl. L'evento è in programma in entrambe le giornate, venerdì 30 e sabato 31 ottobre, con il medesimo menu a sei mani.