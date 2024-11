Il nuovo piatto vegetale di Marco Marras: maccheroncini al mais corvino

Il menu completamente vegetale del ristorante Oseleta di Villa Cordevigo di Cavaion Veronese (Vr), una stella Michelin, si arricchisce di un nuovo piatto ispirato alla tradizione e realizzato con ingredienti d'eccellenza: "Maccheroncini al mais corvino, peperone alla vaniglia, mandorle tostate e puntarelle". Ideata dallo chef Marco Marras, questa creazione nasce dalla passione per i prodotti del territorio e da un attento recupero delle antiche varietà di cereali. Il mais corvino, privo di glutine, è un grano antico riscoperto per le sue qualità nutrizionali, che Marras ha scelto di valorizzare nel menu del ristorante.

Maccheroncini al mais corvino: il nuovo piatto vegetale di Marras all'Oseleta

«La scelta del mais corvino è etica: rappresenta la volontà di recuperare e dare nuova vita a un cereale quasi dimenticato, ricco di fibre e sostanze nutrienti» spiega lo chef sardo. Marras, 35 anni, guida la cucina del ristorante Oseleta dal 2021, ma collabora con la struttura già dal 2017. La sua esperienza e il suo talento sono stati riconosciuti nel 2024 con l'assegnazione della prestigiosa stella Michelin. Il piatto, racconta Marras, è pensato per creare un perfetto equilibrio di consistenze, in cui la croccantezza delle mandorle si sposa con la freschezza delle puntarelle e la dolcezza dei peperoni, tutti ingredienti provenienti dall'orto della villa o da piccoli produttori locali. La cucina del ristorante Oseleta riflette la filosofia dello chef, che da sempre celebra la qualità delle materie prime, la stagionalità e la tradizione, in un approccio che rispetta la natura e valorizza ogni ingrediente. Nato a Bosa (Or), Marras riporta nella sua cucina un legame profondo con la Sardegna, arricchito dalle numerose esperienze internazionali, da Portofino alle Hawaii, fino a Miami e alla Puglia. Ogni piatto è un mélange di influenze mediterranee e ricordi della sua terra d'origine, con tocchi moderni che conferiscono personalità a ogni preparazione.

Villa Cordevigo, una splendida dimora veneta del XVIII secolo immersa nei vigneti Villabella della zona del Bardolino, è un luogo che Marras considera ideale per esprimere la sua idea di cucina: autentica e raffinata, che porta in tavola il profumo del lago di Garda e delle terre mediterranee. La sua è una cucina d'autore che integra tecniche moderne e ingredienti locali, rispettando i ritmi della natura e valorizzando i sapori di ogni stagione. E con il menu Natura, ogni proposta risulta unica e rappresentativa di un racconto di sapori che spaziano dalla Sardegna al Veneto, in un viaggio sensoriale tra mari, montagne e laghi. «Noi sardi siamo nostalgici, e non faccio eccezione - conclude Marras - ma nella mia cucina c'è anche il racconto di questa terra: il lago di Garda, con le sue tradizioni e i suoi prodotti». Un equilibrio di sapori, tradizione e innovazione che il menu del ristorante Oseleta riesce a raccontare, piatto dopo piatto.

