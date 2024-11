Angostura Global Cocktail Challenge 2024: il Rita's Tiky Room vince la finale italiana

Il Rita's Tiky Room trionfa alla finale italiana dell'Angostura Global Cocktail Challenge 2024, ospitata presso il MAG-La Pusterla di Milano. La storica competizione, giunta alla sua decima edizione, è organizzata dalla distilleria caraibica Angostura, che quest'anno celebra il suo bicentenario.

Giacomo Bistolfi, vincitore della finale italiana dell'Angostura Global Cocktail Challenge 2024

A salire sul gradino più alto del podio è stato Giacomo Bistolfi, a seguire Valerio Sordi dell'House of Ronin e Alia Melis, nota rosa di grande interesse nella competizione. La giuria, composta da Walter Iuliucci (brand ambassador di Angostura), Riccardo Speranza (beverage director di House of Ronin) e Francesco Bonazzi (manager di Farmily Group), ha selezionato i vincitori con attenzione e competenza. Il tema della sfida di quest'anno, “Un viaggio nel tempo”, è stato scelto per rendere omaggio ai 200 anni di storia della distilleria caraibica. Commentando la vittoria di Bistolfi, Raymond Edwards, chief brand educator, ha dichiarato: «La creatività e il talento di Giacomo rappresentano al meglio i valori di eccellenza e innovazione che Angostura porta avanti da 200 anni. Gli auguriamo di proseguire con successo il suo percorso nella fase europea».

Dopo le selezioni nazionali, i vincitori passeranno alla fase europea, che si terrà a Maiorca. I finalisti di tutto il mondo si sfideranno poi nella finale globale a Trinidad e Tobago. Qui, i partecipanti vivranno un'esperienza unica, che include un tour della distilleria e del museo Angostura, per immergersi nella cultura caraibica e nell'arte della mixology. Durante la nostra conversazione con Raymond Edwards, è emersa l'importanza di promuovere il concetto di drink di qualità, seguendo la filosofia "Drink less but better". «Siamo consapevoli della responsabilità che deriva dalla produzione e dalla commercializzazione di bevande alcoliche. Per questo, ci impegniamo in campagne che promuovano il consumo responsabile e consapevole di prodotti di qualità, sensibilizzando soprattutto i giovani sui rischi legati all'abuso di alcolici» ha spiegato Edwards. Nel corso della serata, è stato possibile degustare le edizioni limitate create appositamente per il bicentenario: l'Angostura Zenith Rum, il 200-year Anniversary Angostura Aromatic Bitter e l'Angostura Tribute Distiller's Cut Rum.

