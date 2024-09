Giancarlo Perbellini al TrentoDoc Festival per parlare della nuova cucina italiana

Giancarlo Perbellini, chef patron del ristorante due stelle Michelin Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, sarà presente domenica 22 settembre all’edizione 2024 del “TrentoDoc Festival”. Questo evento, che si svolgerà dal 20 al 22 settembre, celebra le bollicine di TrentoDoc, uno spumante prodotto esclusivamente con uve trentine e che rappresenta il territorio di origine. Il festival include talk, degustazioni e eventi speciali in luoghi storici e cantine del territorio, rivolti a professionisti, ospiti e appassionati.

Perbellini parteciperà al talk intitolato “Ritorno alle origini? La tradizione rivista dalla nuova cucina italiana”. Insieme a Davide Marzullo, chef della Trattoria Contemporanea di Lomazzo, e Sara Bertocchi, chef di Frosh Restaurant di Varena, discuterà su come reinterpretare i sapori del passato, non con nostalgia ma con un tocco di modernità. L’evento è curato da Gabriele Principato della redazione di Cook del Corriere della Sera.

La filosofia di Giancarlo Perbellini si distingue per la fusione di elementi classici e contemporanei, espressa nella sua cucina che recupera il passato per innovare il presente e plasmare il futuro. Questo approccio è ben illustrato nel suo ultimo libro, ‘Classico contemporaneo. La grande cucina di ieri e di oggi’, edito da Italian Gourmet. Il libro esplora i piatti della tradizione nazionale e internazionale attraverso il filtro unico di Perbellini, con accostamenti originali e una sensibilità particolare per la materia prima.

