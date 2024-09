Horeca: cambiano i contributi Inail per alcune categorie di lavoratori

Una recente disposizione dell'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha introdotto importanti novità per il calcolo dei premi assicurativi, con ripercussioni dirette sul comparto Horeca (bar, ristoranti, hotel, ecc...).

Inail: nuove regole per i contributi nell'Horeca

Le nuove regole riguardano diverse categorie di lavoratori, tra cui:

lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (come chi svolge tirocini formativi);

familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.;

lavoratori soggetti a retribuzione di ragguaglio;

lavoratori parasubordinati;

alunni di scuole non statali e allievi IeFP.

Queste modifiche, pur essendo di natura tecnica, hanno un impatto diretto sulle aziende del comparto Horeca, che dovranno adeguarsi ai nuovi parametri per il calcolo dei contributi Inail. Si consiglia pertanto alle imprese di rivolgersi ai propri consulenti del lavoro per una corretta applicazione delle nuove disposizioni e per valutare eventuali impatti sui costi del personale.

© Riproduzione riservata