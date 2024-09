Serenissima Ristorazione: un'azienda sempre più vicina all'Agenda 2030

Serenissima Ristorazione, tra i leader nel comparto della ristorazione collettiva, ha presentato il suo secondo Bilancio di sostenibilità, analizzando le azioni e gli investimenti realizzati nel biennio 2022-2023. L'azienda, sempre più orientata a una crescita sostenibile, sottolinea il proprio impegno ambientale e sociale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite. Tra i successi raggiunti spiccano premi come la pergamena "Green" del Premio Industria Felix, che attestano l'importanza del percorso intrapreso. La sostenibilità non è solo una questione etica, ma una concreta opportunità per innovare e creare valore condiviso, come sottolineano i vertici aziendali.

Bilancio di sostenibilità 2022-2023: i risultati di Serenissima Ristorazione

Nel corso del biennio 2022-2023, Serenissima Ristorazione ha portato avanti numerosi progetti mirati a migliorare la propria efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale. Tra le iniziative principali, spicca l'installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kWh nel Centro di Cottura di Mogliano Veneto, che ha permesso di ridurre l'uso di combustibili fossili e le emissioni di Co2. Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 60 milioni di euro per il 2024, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente le infrastrutture e abbattere gli impatti ambientali. L'impegno dell'azienda verso l'innovazione e lo sviluppo sostenibile si traduce anche in un'attenta selezione della filiera produttiva. Serenissima Ristorazione privilegia fornitori italiani, che costituiscono il 99% della sua catena di approvvigionamento, riducendo così le emissioni legate ai trasporti e promuovendo l'uso di mezzi elettrici e carburanti green. Oltre agli investimenti sul fronte ambientale, Serenissima Ristorazione ha avviato importanti collaborazioni per promuovere l'inclusione sociale. Tra queste, la partnership con Animenta, associazione no-profit che si occupa di sensibilizzare il pubblico sui disturbi alimentari e nutrizionali. Grazie a questo accordo, sono state donate terapie e organizzati incontri formativi in diverse scuole italiane, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sul tema. L'azienda partecipa anche a progetti come il “Progetto 739” per favorire l'occupazione delle persone con disabilità, in collaborazione con enti come Caritas e Legambiente.

Un altro pilastro del percorso sostenibile dell'azienda è la lotta agli sprechi alimentari. Serenissima Ristorazione ha implementato numerose iniziative volte al recupero del cibo non somministrato, devolvendolo a organizzazioni benefiche come il Banco Alimentare. Inoltre, collaborazioni con realtà come Too Good To Go promuovono un uso più consapevole delle risorse, inserendo il modello produttivo in un'ottica di economia circolare. Nel 2023, oltre 14mila kg di rifiuti alimentari sono stati trasformati in fertilizzanti e prodotti per il compostaggio. L'impegno di Serenissima Ristorazione nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di pratiche aziendali sostenibili è stato riconosciuto, come detto poc'anzi, con la pergamena "Green" del Premio Industria Felix, conferita a giugno 2024 per il primo Bilancio di Sostenibilità che copre il triennio 2019-2021. Oltre a questo, l'azienda è stata premiata come "Miglior impresa del settore ristorazione" per la sua performance gestionale e l'affidabilità finanziaria.

© Riproduzione riservata