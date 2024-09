Nicola Perullo è il nuovo rettore dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo

L'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cn) ha un nuovo rettore: Nicola Perullo. Il filosofo e saggista livornese, figura storica dell'ateneo fin dalla sua fondazione, prende le redini dell'università in un momento di grande fermento e celebrazione del ventennale.

Nicola Perullo Foto: Facebook Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo

Perullo, docente ordinario di Estetica, è stato uno dei primi a credere nel progetto di Carlo Petrini. Dal 2004 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all'interno dell'università, diventando Prorettore nel 2019. Questa profonda conoscenza dell'istituzione e del suo spirito lo rende la figura ideale per guidare l'Unisg verso il futuro. «Il mio impegno sarà totale per costruire un futuro a partire dall'entusiasmo visionario delle origini - ha dichiarato il neorettore. L'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo - aggiunge - rappresenta un'eccellenza nell'esperienza formativa universitaria non solo italiana ma internazionale: dobbiamo lavorare tutti insieme per continuare a coltivare questo spazio educativo unico, nel quale si sviluppino conoscenze fondate e competenze profonde sul cibo quale materia complessa ma fondamentale per il benessere dell'uomo e del pianeta Terra».

