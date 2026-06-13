Il panorama della formazione professionale nel Sud Italia si arricchisce con la nascita della Calabria Food e Tourism Academy, la cui inaugurazione è fissata per il 18 giugno negli spazi del Centro Servizi Lameziaeuropa. Questo nuovo polo d’eccellenza si configura come un vero e proprio incubatore regionale, progettato per sostenere e far crescere l’identità gastronomica calabrese attraverso percorsi didattici di altissimo livello.

Apre a Lamezia la nuova accademia gastronomica della Calabria

L'iniziativa, nata con il forte supporto della Regione Calabria, si avvale di una rete di collaborazioni strategiche con le principali realtà del comparto agroalimentare e dell’ospitalità. Tra i partner di rilievo spicca la Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), presente all’evento con una folta delegazione di professionisti guidata dal presidente nazionale Angelo Musolino. Il ruolo dell'associazione va ben oltre la semplice rappresentanza istituzionale, posizionandosi come un pilastro fondamentale per lo sviluppo e l'evoluzione del settore dolciario sul territorio.

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La struttura della Calabria Food e Tourism Academy si sviluppa su una superficie di 750 metri quadri, organizzata con attrezzature professionali di ultima generazione. Lo spazio didattico comprende 16 postazioni di Alta Formazione Gastronomica riservate ai corsi di pasticceria, gelateria e barman, a cui si aggiungono altre 15 postazioni interamente dedicate ai laboratori di panificazione e pizzeria.

L'obiettivo del centro è duplice: da un lato intercettare le nuove generazioni di studenti per trasformarle in professionisti qualificati, dall'altro fornire agli operatori del canale Ho.Re.Ca. strumenti operativi aggiornati, metodologie efficaci e standard qualitativi condivisi. La sinergia con Conpait permette di introdurre nei programmi di studio un bagaglio di competenze e di esperienze tecniche già accreditate a livello nazionale.

La squadra della confederazione schiera per la pasticceria Fabio Taverna (Presidente Conpait Calabria), Marco Carelli, Andrea Serra, Antonio Fragomeni, Michelangelo Garruzzo, Mario Lanzillotta, Nicola Musolino, Davide Destefano, Gaetano Vincenzi, Domenico Cirianni, Katia Viola e Ivan Procopio. Il comparto della panificazione vede la presenza di Giuseppe D’Agostino, mentre l'area pizzeria è rappresentata da Cristian Corigliano, Luigi Zampina e Fontana Maria Rosa.

Il presidente Angelo Musolino, alla guida della delegazione dei pasticceri italiani, ha espresso grande soddisfazione per la scelta di partecipare all’inaugurazione della nuova Academy: «Siamo orgogliosi di essere presenti in un progetto che guarda al futuro con coraggio e concretezza. La Calabria Food e Tourism Academy rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il talento dei giovani, rafforzare la formazione e promuovere la cultura della pasticceria italiana. Conpait sarà al fianco delle istituzioni e degli operatori per costruire percorsi innovativi e azioni propositive che diano forza al nostro settore».

Musolino ha inoltre sottolineato come la collaborazione tra mondo produttivo, istituzioni e associazioni professionali sia oggi indispensabile per affrontare le sfide del mercato e per sostenere la crescita delle imprese artigiane. La presenza di Conpait e dei suoi maestri pasticceri conferma la volontà di costruire un sistema formativo capace di unire le radici del saper fare artigiano con i moderni processi di gestione e l'alta qualità delle materie prime.