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Il mondo della cucina e dei social in lutto per la scomparsa di Silvana Bini, per tutti "Nonna Silvi", la celebre food influencer di Montespertoli (Fi) diventata un fenomeno mediatico internazionale. La donna si è spenta all'età di 85 anni a causa di una malattia fulminante manifestatasi soltanto venti giorni fa.

Silvana Bini al lavoro tra i fornelli e i dolci della tradizione, la passione che l'ha resa celebre sui social
Instagram: nonnasilviofficial
Silvana Bini al lavoro tra i fornelli e i dolci della tradizione, la passione che l'ha resa celebre sui social

A darne l'annuncio è stata la stessa famiglia attraverso un commovente post pubblicato sui canali social ufficiali, spiegando l'assenza di contenuti negli ultimi tempi: «Il motivo è una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi. Per molti di voi era Nonna Silvi. Per noi, semplicemente, nonna».

Il ricordo della famiglia e il messaggio sui social

Nel messaggio, i nipoti e i figli ricordano la forza e la dedizione assoluta con cui ha affrontato ogni momento, mantenendo lucidità e pensiero rivolto all'attività fino all'ultimo: «È rimasta lucida fino alla fine. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Una donna unica, di una forza rara».

Nonna Silvi negli studi del programma televisivo Celebrity Chef, format che l'ha vista tra i protagonisti al fianco di Alessandro Borghese
Instagram: nonnasilviofficial
Nonna Silvi negli studi del programma televisivo Celebrity Chef, format che l'ha vista tra i protagonisti al fianco di Alessandro Borghese

La famiglia ha comunicato due giorni di chiusura dell'azienda per lutto, prima di ripartire nel segno del suo insegnamento: «Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere. Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare i dolci anche lassù».

Dai video virali a Celebrity Chef: i successi di Silvana Bini

Nata nel 1941 e legata fin da piccola alla passione per i fornelli, la svolta mediatica per Silvana Bini era arrivata quasi per caso nell'ottobre 2022, grazie a un video ironico girato dal nipote e diventato subito virale su TikTok. Da lì una rapida escalation di successi: dai banconi della panetteria di famiglia a Castelfiorentino fino alle vette delle classifiche digitali.

Nonna Silvi posa orgogliosa davanti alla maxi "torta della nonna" da oltre 320 kg con cui ha conquistato il Guinness World Record
Instagram: nonnasilviofficial
Nonna Silvi posa orgogliosa davanti alla maxi "torta della nonna" da oltre 320 kg con cui ha conquistato il Guinness World Record

Negli ultimi anni la cuoca toscana aveva conquistato il pubblico televisivo come giudice di Celebrity Chef accanto ad Alessandro Borghese, entrando persino nel Guinness World Record per la realizzazione della torta della nonna più grande del mondo. Ha scritto libri di ricette tradotti anche all'estero, ricevuto il titolo di "Food Hero" da TasteAtlas e persino cucinato a Doha per la famiglia reale del Qatar. Solo di recente era stata premiata ai Top Creators Awards di Forbes Italia.