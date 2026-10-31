Il mondo della cucina e dei social in lutto per la scomparsa di Silvana Bini, per tutti "Nonna Silvi", la celebre food influencer di Montespertoli (Fi) diventata un fenomeno mediatico internazionale. La donna si è spenta all'età di 85 anni a causa di una malattia fulminante manifestatasi soltanto venti giorni fa.

Instagram: nonnasilviofficial Silvana Bini al lavoro tra i fornelli e i dolci della tradizione, la passione che l'ha resa celebre sui social

A darne l'annuncio è stata la stessa famiglia attraverso un commovente post pubblicato sui canali social ufficiali, spiegando l'assenza di contenuti negli ultimi tempi: «Il motivo è una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi. Per molti di voi era Nonna Silvi. Per noi, semplicemente, nonna».

Il ricordo della famiglia e il messaggio sui social

Nel messaggio, i nipoti e i figli ricordano la forza e la dedizione assoluta con cui ha affrontato ogni momento, mantenendo lucidità e pensiero rivolto all'attività fino all'ultimo: «È rimasta lucida fino alla fine. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Una donna unica, di una forza rara».

Instagram: nonnasilviofficial Nonna Silvi negli studi del programma televisivo Celebrity Chef, format che l'ha vista tra i protagonisti al fianco di Alessandro Borghese

La famiglia ha comunicato due giorni di chiusura dell'azienda per lutto, prima di ripartire nel segno del suo insegnamento: «Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere. Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare i dolci anche lassù».

Dai video virali a Celebrity Chef: i successi di Silvana Bini

Nata nel 1941 e legata fin da piccola alla passione per i fornelli, la svolta mediatica per Silvana Bini era arrivata quasi per caso nell'ottobre 2022, grazie a un video ironico girato dal nipote e diventato subito virale su TikTok. Da lì una rapida escalation di successi: dai banconi della panetteria di famiglia a Castelfiorentino fino alle vette delle classifiche digitali.

Instagram: nonnasilviofficial Nonna Silvi posa orgogliosa davanti alla maxi "torta della nonna" da oltre 320 kg con cui ha conquistato il Guinness World Record