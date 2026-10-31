LUTTO SUI SOCIAL
Addio a Nonna Silvi: da icona social con Borghese al Guinness World Record
Addio a Silvana Bini, nota sui social come Nonna Silvi, morta a 85 anni per una malattia fulminante. La celebre food influencer toscana e giudice di Celebrity Chef lascia milioni di fan. L'annuncio commosso della famiglia
Il mondo della cucina e dei social in lutto per la scomparsa di Silvana Bini, per tutti "Nonna Silvi", la celebre food influencer di Montespertoli (Fi) diventata un fenomeno mediatico internazionale. La donna si è spenta all'età di 85 anni a causa di una malattia fulminante manifestatasi soltanto venti giorni fa.
A darne l'annuncio è stata la stessa famiglia attraverso un commovente post pubblicato sui canali social ufficiali, spiegando l'assenza di contenuti negli ultimi tempi: «Il motivo è una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi. Per molti di voi era Nonna Silvi. Per noi, semplicemente, nonna».
Il ricordo della famiglia e il messaggio sui social
Nel messaggio, i nipoti e i figli ricordano la forza e la dedizione assoluta con cui ha affrontato ogni momento, mantenendo lucidità e pensiero rivolto all'attività fino all'ultimo: «È rimasta lucida fino alla fine. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Una donna unica, di una forza rara».
La famiglia ha comunicato due giorni di chiusura dell'azienda per lutto, prima di ripartire nel segno del suo insegnamento: «Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere. Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare i dolci anche lassù».
Dai video virali a Celebrity Chef: i successi di Silvana Bini
Nata nel 1941 e legata fin da piccola alla passione per i fornelli, la svolta mediatica per Silvana Bini era arrivata quasi per caso nell'ottobre 2022, grazie a un video ironico girato dal nipote e diventato subito virale su TikTok. Da lì una rapida escalation di successi: dai banconi della panetteria di famiglia a Castelfiorentino fino alle vette delle classifiche digitali.
Negli ultimi anni la cuoca toscana aveva conquistato il pubblico televisivo come giudice di Celebrity Chef accanto ad Alessandro Borghese, entrando persino nel Guinness World Record per la realizzazione della torta della nonna più grande del mondo. Ha scritto libri di ricette tradotti anche all'estero, ricevuto il titolo di "Food Hero" da TasteAtlas e persino cucinato a Doha per la famiglia reale del Qatar. Solo di recente era stata premiata ai Top Creators Awards di Forbes Italia.