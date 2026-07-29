Mentre nel mondo Compass, Sodexo, Aramark ed Elior accelerano e puntano a conquistare una quota crescente dei servizi di ristorazione esternalizzati, dall'Italia arriva una storia apparentemente controcorrente. A Sarzana (Sp) un operatore territoriale, A. Gazzoli e Soci, ha conquistato la refezione scolastica battendo Cirfood, uno dei principali gruppi italiani della ristorazione collettiva e precedente gestore del servizio.

A Sarzana l'appalto per la gestione delle mense scolastiche se l'è aggiudicato l'azienda A. Gazzoli e Soci

Un caso che acquista particolare interesse alla luce del quadro internazionale raccontato da Reuters, secondo cui i grandi operatori stanno beneficiando della crescita dell'outsourcing, soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità. Ma lo stesso mercato resta fortemente frammentato: Compass, Sodexo, Aramark ed Elior rappresentano insieme meno del 30% della ristorazione in appalto a livello mondiale. E Sarzana dimostra concretamente come lo spazio per gli operatori territoriali resti tutt'altro che marginale.

Una gara da 1,8 milioni e la sfida con Cirfood

La gara europea per la refezione scolastica del Comune di Sarzana è stata aggiudicata ad A. Gazzoli e Soci per 1,802 milioni di euro oltre Iva, con una durata di tre anni e mezzo. L'azienda ha ottenuto 89,65 punti, presentando un'offerta con un ribasso dell'8,93%. Cirfood, arrivata seconda e fino ad allora titolare del servizio, aveva contestato l'esito della procedura davanti al Tar Liguria. Il tribunale amministrativo ha però respinto il ricorso, confermando l'aggiudicazione a Gazzoli e riconoscendo anche l'idoneità del centro cottura di Follo, indicato dall'azienda per la produzione dei pasti. Il 27 luglio è arrivato l'ultimo passaggio amministrativo per il nuovo affidamento: da settembre, con l'avvio dell'anno scolastico 2026/27, il servizio passerà definitivamente al nuovo gestore.

I giganti crescono, ma i territori possono ancora fare la differenza