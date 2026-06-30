Cirfood cresce ancora: ricavi oltre 644 milioni e investimenti da 25,5 milioni

Il bilancio 2025 di Cirfood conferma la solidità economica della cooperativa e il suo ruolo di riferimento nel settore della ristorazione collettiva. Approvato dall'Assemblea generale dei delegati, il documento fotografa un esercizio caratterizzato da una crescita equilibrata, con ricavi consolidati pari a 644,7 milioni di euro, un utile di 8,6 milioni, un patrimonio netto di gruppo di 134 milioni di euro, in aumento del 5,5% rispetto al 2024, e 25,5 milioni di euro di investimenti. Risultati che rappresentano una base solida anche in vista della nuova fase prevista dal Piano Strategico 2026-2030, già presentato dalla cooperativa.

La sede Cirfood di Reggio Emilia

Bilancio 2025: ricavi, utile e patrimonio confermano la solidità di Cirfood

Il risultato economico raggiunto nel 2025 consolida la posizione di Cirfood come una delle principali realtà italiane nella ristorazione collettiva. Il valore complessivo della produzione ha raggiunto 662,9 milioni di euro, confermando la capacità del Gruppo di mantenere un equilibrio tra crescita, sostenibilità economica e qualità dei servizi.

Cirfood nel 2025 ha investito 25,5 milioni di euro in ammodernamento delle strutture e digitalizzazione dei processi

Particolarmente significativo anche il livello degli investimenti, pari a 25,5 milioni di euro, destinati all'ammodernamento delle strutture, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento dell'offerta e allo sviluppo delle competenze interne. Un percorso che punta a rafforzare ulteriormente la competitività dell'impresa e la qualità dei servizi erogati.

Quasi 100 milioni di pasti serviti tra Italia, Belgio e Olanda

I risultati economici sono sostenuti da un'importante attività operativa. Nel corso del 2025 le circa 13.000 persone che lavorano nel Gruppo hanno preparato e servito quasi 100 milioni di pasti, operando in 18 regioni italiane, oltre che in Belgio e Olanda. La presenza in diversi segmenti della ristorazione rappresenta uno degli elementi distintivi del modello Cirfood.

Nel corso del 2025 Cirfood ha servito quasi 100 milioni di pasti in 18 regioni italiane, oltre che in Belgio e Olanda

La ristorazione collettiva, che comprende scuole, ospedali, strutture sociosanitarie e aziende, ha generato in Italia un volume d'affari di 500 milioni di euro. A questa si affianca la ristorazione commerciale di servizio, che ha registrato 80 milioni di euro di ricavi, oltre al contributo di Cirfood Retail, delle società estere, di Valyouness e delle altre controllate italiane, che hanno sviluppato complessivamente 64,7 milioni di euro di fatturato.

Gare vinte, clienti confermati e valore distribuito ai soci

Nel corso dell'anno Cirfood ha continuato a rafforzare la propria presenza sul mercato, aggiudicandosi il 67% delle nuove gare e confermando il 92% dei clienti già acquisiti. Indicatori che testimoniano la capacità della cooperativa di rispondere alle esigenze di enti pubblici e operatori privati attraverso servizi affidabili e un'offerta articolata.

Parallelamente è proseguito anche l'impegno verso la base sociale. Agli oltre 5.600 soci e socie dipendenti è stato destinato un ristorno di 1,5 milioni di euro, confermando una scelta che negli ultimi vent'anni ha portato alla distribuzione di oltre 27 milioni di euro.

Il Piano Strategico 2026-2030 dopo un anno di consolidamento

I risultati del bilancio rappresentano il punto di partenza della nuova fase delineata dal Piano Strategico 2026-2030. «Il 2025 - afferma Chiara Nasi, presidente e amministratore delegato di Cirfood - conferma quanto il nostro modello di impresa cooperativa rappresenti uno strumento concreto per tenere insieme risultati economici, valorizzazione delle persone e qualità dei servizi offerti a milioni di persone ogni giorno. In un settore complesso e a bassa marginalità che evolve rapidamente, la sfida è continuare a innovare e generare efficienza senza perdere di vista la nostra missione: garantire un’alimentazione sicura, accessibile e sostenibile nei luoghi della scuola, della cura, del lavoro e della vita quotidiana. È con questa responsabilità che affrontiamo la nuova fase delineata dal Piano Strategico 2026-2030».

Chiara Nasi, presidente e amministratore delegato di Cirfood

Il bilancio 2025 evidenzia quindi una struttura economica e patrimoniale solida, capace di sostenere gli investimenti e accompagnare l'evoluzione del Gruppo. I risultati raggiunti confermano la capacità di Cirfood di creare valore nel tempo, consolidando la propria posizione nel mercato della ristorazione collettiva e dei servizi di welfare.