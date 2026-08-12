Il Simposio Pubblico Ampi arriva a Milano domenica 4 e lunedì 5 ottobre per valorizzare la pasticceria tradizionale italiana e sostenere un’importante iniziativa benefica. In seguito al riconoscimento della Cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco , l’ Accademia maestri pasticceri italiani celebra le radici dolciarie del Paese offrendo al pubblico le specialità più rappresentative del territorio e devolvendo l'intero ricavato a Emergency . I fondi raccolti finanzieranno direttamente i progetti in ambito pediatrico della struttura fondata da Gino Strada.

Dichiara il presidente Salvatore De Riso: «È nostro dovere diffondere e fare conoscere anche la nostra pasticceria tradizionale. Perché è, a tutti gli effetti, una forma di cultura importante che va valorizzata e tramandata ancora di più dopo la proclamazione Unesco. Ma non c’è vera dolcezza senza condivisione. Per questo abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per i meno fortunati. Il nostro progetto con Emergency va in questa direzione e ne siamo tutti fortemente orgogliosi».