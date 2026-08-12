AD OTTOBRE
Simposio Ampi 2026, la pasticceria italiana si dà appuntamento a Milano
Il 4 e 5 ottobre arriva a Milano il Simposio Ampi. In via dei Mercanti 16 dolci regionali a 5 euro sosterranno i progetti pediatrici di Emergency. A seguire, il Summit affronterà le sfide del settore e la Gen Z
Il Simposio Pubblico Ampi arriva a Milano domenica 4 e lunedì 5 ottobre per valorizzare la pasticceria tradizionale italiana e sostenere un’importante iniziativa benefica. In seguito al riconoscimento della Cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco, l’Accademia maestri pasticceri italiani celebra le radici dolciarie del Paese offrendo al pubblico le specialità più rappresentative del territorio e devolvendo l'intero ricavato a Emergency. I fondi raccolti finanzieranno direttamente i progetti in ambito pediatrico della struttura fondata da Gino Strada.
L'evento pubblico "Dolce Italia": degustazioni e dolci regionali in piazza Duomo
La giornata di domenica 4 ottobre, dalle ore 10:00 alle 17:00, vedrà protagonista l’appuntamento gratuito “Dolce Italia” in via dei Mercanti (angolo piazza Duomo). Su 5 truck customizzati, oltre sessanta Maestri Ampi proporranno 16 dolci regionali in formato monoporzione. Dal Tiramisù al cannolo siciliano, dalla Delizia al Limone alla Zuppa inglese, i visitatori potranno acquistare ogni creazione tramite un token da 5 euro venduto direttamente dai volontari dell'associazione. Le preparazioni saranno anche al centro di degustazioni guidate gratuite organizzate nella vicina loggia di Palazzo dei Giureconsulti, con prenotazione online.
Dichiara il presidente Salvatore De Riso: «È nostro dovere diffondere e fare conoscere anche la nostra pasticceria tradizionale. Perché è, a tutti gli effetti, una forma di cultura importante che va valorizzata e tramandata ancora di più dopo la proclamazione Unesco. Ma non c’è vera dolcezza senza condivisione. Per questo abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per i meno fortunati. Il nostro progetto con Emergency va in questa direzione e ne siamo tutti fortemente orgogliosi».
Summit della pasticceria 2026: i temi del confronto aziendale e la Gen Z
La giornata di lunedì 5 ottobre sarà dedicata agli operatori del settore con il Summit della pasticceria 2026, dal titolo Guidare il cambiamento. Metodi, mercati e nuove sfide dell'alta pasticceria. L'appuntamento vedrà la partecipazione di oltre 200 professionisti del comparto suddivisi in 14 tavoli di confronto live.
I temi in programma affrontano le dinamiche attuali del mercato:
- Prodotti free from e rich in
- Passaggio generazionale nelle imprese artigiane
- Welfare aziendale e ottimizzazione dei processi
Analisi dei consumi della Gen Z, gestita attraverso un tavolo di lavoro permanente curato dal Gruppo Ampi Giovani.
L'impatto culturale ed economico del settore dolciario italiano
Il simposio Ampi conferma quanto il comparto dolciario rappresenti un pilastro fondamentale dell'enogastronomia nazionale, capace di unire l'eccellenza delle filiere produttive locali a un impegno sociale concreto. La scelta di abbinare momenti di divulgazione gastronomica a tavoli tecnici per professionisti evidenzia la maturità di un settore che affronta i mutamenti dei consumi integrando responsabilità sociale, formazione e sviluppo d'impresa.