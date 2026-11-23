I finalisti italiani e i loro signature dish Giacomo De Rose – “Mappina” - lattuga, aglio, peperoncino. Una reinterpretazione vegetale della tradizionale insalata cosentina, ispirata a una ricetta storica e ai sapori del Sud Italia. Christian Niedda – The Value of Time. Una riflessione sul valore del tempo e sulla memoria della cucina rurale, attraverso il rapporto tra carpa, risaie e territorio. Alberto Angiolucci – The Whole “Alalonga”. Una preparazione che valorizza il tonno alalunga nella sua interezza, insieme alla carota, attraverso diverse lavorazioni. Francesco Boni – Home sweetcorn home: Eel and the Po Delta. Un omaggio al Delta del Po, dove l’anguilla di Comacchio incontra mais, aglio e pera Abate della campagna ferrarese. Matteo Piana – Beyond the Breast!. Un piatto dedicato all’utilizzo integrale dell’anatra, accompagnata da rabarbaro fermentato e suggestioni di fuoco e affumicatura. Emanuele Corrao – BuCefalo. Un incontro tra mare e terra che valorizza il cefalo, con leche de tigre, polenta croccante e salsa alla cacciatora, richiamando il tema dell’inquinamento marino. Samuele Maselli – The first step. Un racconto di ritorno alle origini e di crescita personale, costruito intorno ai cinque gusti fondamentali. Davide Signori – Synergía. Una rappresentazione di emozione, tenacia e intelletto attraverso cuore, fegato e cervello, presentata con un riferimento al Fegato di Piacenza. Riccardo Giuseppe Aramo – Dal Pascolo alla Laguna. Un dialogo tra terra e mare che unisce filindeu, brodo chiarificato di agnello IGP e anguilla affumicata al ginepro. · Pietro Tassinari – Caruggio. Un percorso gastronomico attraverso Sanremo, dal mare alla montagna, costruito con ingredienti del territorio.