24 NOVEMBRE
Young Chef Academy, dieci chef under 30 si contendono la finale italiana
Dieci chef under 30 si sfidano a Milano nella finale italiana della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27. In giuria Richard Abou Zaki, Giuseppe Iannotti e altri tre chef
La S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27 entra nella fase italiana. Sono dieci i giovani chef selezionati per la finale nazionale, in programma il 24 novembre alle Officine del Volo di Milano. In palio c'è l'accesso alla Gran Finale internazionale del 2027, dove si confronteranno i vincitori delle 15 regioni geografiche in cui è articolata la competizione.
I finalisti sono Giacomo De Rose, Christian Niedda, Alberto Angiolucci, Francesco Boni, Matteo Piana, Emanuele Corrao, Samuele Maselli, Davide Signori, Riccardo Giuseppe Aramo e Pietro Tassinari. Sono stati scelti tra i 170 giovani cuochi under 30 individuati a livello mondiale, a fronte delle migliaia di candidature ricevute.
Dalla tecnica alla visione personale: i criteri della selezione
Giunta alla settima edizione, la competizione promossa da S.Pellegrino punta a individuare giovani professionisti capaci di coniugare preparazione tecnica e una propria visione della cucina. Un percorso che non si esaurisce nella gara, ma comprende occasioni di formazione, mentorship e confronto con chef e protagonisti della gastronomia internazionale. La prima selezione è stata affidata ad Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, che ha esaminato le candidature e i signature dish presentati dai partecipanti. Tre i parametri utilizzati: competenza tecnica, creatività e personal belief, intesa come capacità di esprimere attraverso un piatto una visione personale del ruolo della cucina nella società.
I finalisti italiani e i loro signature dish
- Giacomo De Rose – “Mappina” - lattuga, aglio, peperoncino. Una reinterpretazione vegetale della tradizionale insalata cosentina, ispirata a una ricetta storica e ai sapori del Sud Italia.
- Christian Niedda – The Value of Time. Una riflessione sul valore del tempo e sulla memoria della cucina rurale, attraverso il rapporto tra carpa, risaie e territorio.
- Alberto Angiolucci – The Whole “Alalonga”. Una preparazione che valorizza il tonno alalunga nella sua interezza, insieme alla carota, attraverso diverse lavorazioni.
- Francesco Boni – Home sweetcorn home: Eel and the Po Delta. Un omaggio al Delta del Po, dove l’anguilla di Comacchio incontra mais, aglio e pera Abate della campagna ferrarese.
- Matteo Piana – Beyond the Breast!. Un piatto dedicato all’utilizzo integrale dell’anatra, accompagnata da rabarbaro fermentato e suggestioni di fuoco e affumicatura.
- Emanuele Corrao – BuCefalo. Un incontro tra mare e terra che valorizza il cefalo, con leche de tigre, polenta croccante e salsa alla cacciatora, richiamando il tema dell’inquinamento marino.
- Samuele Maselli – The first step. Un racconto di ritorno alle origini e di crescita personale, costruito intorno ai cinque gusti fondamentali.
- Davide Signori – Synergía. Una rappresentazione di emozione, tenacia e intelletto attraverso cuore, fegato e cervello, presentata con un riferimento al Fegato di Piacenza.
- Riccardo Giuseppe Aramo – Dal Pascolo alla Laguna. Un dialogo tra terra e mare che unisce filindeu, brodo chiarificato di agnello IGP e anguilla affumicata al ginepro.
- · Pietro Tassinari – Caruggio. Un percorso gastronomico attraverso Sanremo, dal mare alla montagna, costruito con ingredienti del territorio.
«L'altissimo livello e la passione dimostrati dai candidati di quest'anno hanno reso la selezione particolarmente complessa, ma anche estremamente gratificante», ha dichiarato Matteo Berti, head of education di Alma. «Edizione dopo edizione, la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition continua a sorprenderci profondamente. La collaborazione con questa iniziativa, avviata fin dalla sua nascita, ci ha sempre permesso di osservare l'evoluzione del talento e una dedizione straordinaria».
Cinque chef in giuria per la finale di Milano
A giudicare le proposte dei dieci concorrenti sarà una giuria composta da Richard Abou Zaki, Marco Galtarossa, Arianna Gatti, Giuseppe Iannotti e Solaika Marrocco. I cinque chef valuteranno i piatti sulla base degli stessi criteri adottati nella selezione: tecnica, creatività e capacità di raccontare una posizione personale attraverso la cucina. Il vincitore della finale italiana rappresenterà il Paese alla Gran Finale internazionale del 2027, insieme agli altri 14 chef selezionati nelle rispettive regioni.
Quattro premi per i giovani chef
Oltre al titolo principale, la competizione prevede altri tre riconoscimenti, assegnati anche nelle finali regionali. Lo S.Pellegrino Young Chef Award andrà al concorrente che avrà saputo distinguersi per tecnica, creatività e personal belief. Il Fine Dining Lovers Award, attribuito dai Fine Dining Lovers Insiders, premierà invece il piatto capace di esprimere con maggiore chiarezza le convinzioni personali del suo autore. Attenzione anche alla sostenibilità, con lo S.Pellegrino for Social Responsibility Award, assegnato dalla Sustainable Restaurant Association allo chef che saprà rappresentare pratiche responsabili attraverso la propria proposta gastronomica. Completa il quadro l'Acqua Panna Connection in Gastronomy Award, affidato ai mentor e dedicato alla capacità di mettere in relazione tradizione e modernità. I vincitori regionali di ciascuna categoria accederanno alla competizione per i rispettivi titoli globali durante la Gran Finale del 2027.