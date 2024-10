Bottega è sponsor ufficiale degli European Hotel Awards 2024 a Copenhagen

Il 14 ottobre, il Radisson Collection Royal Hotel di Copenhagen farà da cornice alla cerimonia di premiazione degli European Hotel Awards, uno degli eventi più attesi nel mondo dell'hotellerie europea. A rendere ancora più esclusiva la serata sarà la presenza di Bottega, iconica cantina italiana, che parteciperà in qualità di sponsor ufficiale della manifestazione. Le rinomate bollicine Bottega Gold accompagneranno i brindisi durante tutta la serata, sottolineando la raffinatezza e l'eleganza dell'evento.

Copenhagen: Bottega è sponsor ufficiale degli European Hotel Awards

Gli European Hotel Awards, istituiti nel 2018, si sono rapidamente affermati come uno dei riconoscimenti più prestigiosi per il comparto alberghiero europeo. Con un rigoroso processo di selezione, il concorso premia ogni anno gli hotel e i manager che si distinguono per l'eccellenza del servizio, l'innovazione e l'impegno verso gli ospiti. Il valore di questi premi va oltre la semplice celebrazione: rappresentano infatti un punto di riferimento per l'intero settore dell'ospitalità di lusso. Alla cerimonia prenderà parte l'élite del mondo alberghiero, con una cena di gala che offrirà un'occasione unica per fare rete e scambiarsi le migliori pratiche. Tra i partecipanti, Sandro Bottega, in rappresentanza della sua azienda, sarà uno degli ospiti d'onore, portando con sé il prestigio del Made in Italy in un contesto internazionale di altissimo livello.

