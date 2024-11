Camillo Pugliesi è il nuovo direttore generale del Consorzio Doc Sicilia

Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha annunciato la nomina di Camillo Pugliesi a direttore generale. Pugliesi, classe 1984, siciliano, avvocato e giurista d’impresa, è stato scelto per le sue competenze e la profonda conoscenza del settore vitivinicolo, oltre che per il legame con la sua terra d’origine. La nomina rappresenta un passo significativo per il Consorzio, che considera Pugliesi la figura ideale per valorizzare l’eccellenza vinicola siciliana.

Antonio Rallo, presidente del Consorzio, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Pugliesi: «Siamo lieti di annunciare che al dott. Camillo Pugliesi è stato conferito l’incarico di direttore generale del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia». Rallo ha sottolineato come l’ingresso di Pugliesi, con la sua esperienza in finanza agevolata e consulenza aziendale, offrirà al Consorzio nuovi spunti di crescita e sviluppo per tutto il comparto vitivinicolo dell’isola.

L'arrivo ufficiale di Pugliesi, previsto per il primo dicembre, sarà segnato da obiettivi chiari: intensificare le collaborazioni con i soci, ampliare le iniziative di promozione territoriale e consolidare le relazioni istituzionali. Il nuovo Direttore Generale ha in programma un contributo strategico al Piano Vitivinicolo Regionale, rafforzando il ruolo della Sicilia nel panorama enologico nazionale e internazionale. Tra le sue priorità rientra il rilancio del Piano Vitivinicolo Regionale, documento programmatico di fondamentale importanza che non riceve un aggiornamento dagli anni ’90 e che nei prossimi mesi sarà al centro delle discussioni, con l’obiettivo di tracciare una visione lungimirante per il futuro del comparto vitivinicolo siciliano.

Pugliesi ha dedicato la sua carriera alla valorizzazione del territorio siciliano, lavorando a fianco di enti di promozione e tutela dei prodotti regionali. Oltre alla sua attività di consulente giuridico d’impresa e imprenditore agricolo, è socio fondatore di ImpresaItalia Consulting, una realtà specializzata in finanza agevolata per le aziende vitivinicole e gli enti regionali di promozione. «Assumere la direzione generale del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia - ha dichiarato Pugliesi - è per me un onore e un impegno che accolgo con grande entusiasmo. Sono felice di entrare a far parte di una squadra già forte e coesa, con la quale mi prefiggo di lavorare con passione per contribuire allo sviluppo del territorio, del settore vitivinicolo e del futuro del comparto siciliano, puntando su strategie di crescita condivise e innovazione».

