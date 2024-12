Federica Felice è la nuova presidente dell'associazione “Le Donne della Birra”

La nuova presidente dell'associazione "Le Donne della Birra" per il triennio 2025-2027 è Federica Felice, friulana, scelta durante le ultime elezioni del Consiglio direttivo. Al suo fianco, come vicepresidente, c'è Elvira Ackermann, fondatrice dell'associazione e già presidente in passato. Il Consiglio direttivo, che vede confermata gran parte della composizione precedente, comprende Michela Cimatoribus, Fiona Monni, Federica Russo, Giuliana Valcavi e la new entry Nicoletta Tagliabracci, provenienti da diverse regioni italiane.

Federica Felice, la nuova presidente dell'associazione “Le Donne della Birra”

«Eredito un'associazione che è arrivata felicemente al suo primo decennio di vita: un traguardo che ci sta dando la forza per introdurre una serie di progettualità importanti a favore delle donne del settore e del comparto birrario nel suo complesso - ha commentato Federica Felice. La nostra vocazione è nazionale e consolidando gli obiettivi e l'impegno verso la parità di genere del settore, sono motivata a rafforzare la visibilità sul territorio con maggiori azioni a supporto della donna che vuole abbracciare il mondo della birra, sia come appassionata che come professionista».

Chi è Federica Felice, nuova presidente de "Le Donne della Birra"

Federica Felice, di formazione turistica e universitaria in campo bancario, è sommelier Ais (Associazione italiana sommelier). Si è dedicata per vent'anni alla propria attività di famiglia nel settore del vino. Terminata l'esperienza enoica, da quasi un decennio è socia di un birrificio artigianale in Friuli Venezia-Giulia dove vive. Forte della lunga esperienza nel comparto della comunicazione, opera da freelance come web and social media strategist.

Che cosa sapere sull'associazione "Le Donne della Birra"

L'associazione "Le Donne della Birra" si è costituita nel 2015 con gli obiettivi di valorizzare il ruolo della donna in ambito birrario e diffondere e migliorare la conoscenza e la cultura della birra di qualità. Opera, come associazione di promozione sociale, su tutto il territorio nazionale attraverso la presenza di ambasciatrici che organizzano eventi locali e tengono i contatti con i soci.

