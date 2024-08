Pietro Cirio nuovo presidente dell’Associazione dei Comuni del Moscato

L’Associazione dei Comuni del Moscato ha un nuovo presidente per il prossimo biennio, il sindaco di Loazzolo (At) Pietro Cirio. Conosciamo Cirio per l’impegno che mette nel proprio lavoro e che ha convinto gli amministratori della provincia di Asti a indicarlo ai 52 Comuni dell'associazione siti nel territorio astigiano, cuneese e alessandrino di riferimento. Con l’umiltà che lo contraddistingue, Cirio ha esordito con: «Grazie della fiducia, spero di essere all’altezza» rivolgendosi in particolar modo a coloro che vivono solo di agricoltura in un momento così delicato per gli operatori del comparto.

Pietro Cirio è il nuovo presidente dell'Associazione dei Comuni del Moscato

Il viticoltore neo-eletto alla presidenza dell’associazione è alla guida di Cantine Pianbello, l’azienda di famiglia che nell'Astigiano, tra Loazzolo e Canelli, dal 2008 produce anche Alta Langa Docg. L’elezione è avvenuta alla presenza dell’Assessore regionale all’Agricoltura Bongioanni, del Consigliere regionale Icardi, dei vertici del Consorzio di Tutela dell’Asti e del Moscato d’Asti, dei rappresentanti sindacali tra cui Coldiretti, Confagricoltura e CIA, di altri amministratori e di molti produttori. Cirio è stato anche consigliere del Consorzio di Tutela del Moscato d’Asti e conosce bene le potenzialità vinicole e le criticità del sud-est piemontese.

«Ogni scelta nascerà dopo un confronto - ha aggiunto -. In una realtà agricola regionale che oggi ci presenta luci e ombre, sarà importante accostarsi al settore turistico con un percorso nuovo». Altri punti salienti del suo programma: la filiera corta nella produzione; la rivisitazione della partecipazione regionale al Vinitaly; il focus sui danni causati dalla peste suina e dalla fauna selvatica, pensando ad un nuovo specifico dipartimento e a un programma di contenimento. A Icardi, Cirio ha chiesto la riattivazione della Commissione Paritetica Regionale, importante strumento di consultazione sulla vitivinicoltura soppressa anni fa.

Monica Monticone, presidente della Coldiretti astigiana, ha sollevato la questione sulla tracciabilità e l’origine dei prodotti, con particolare attenzione alla concorrenza degli spumanti artificiali. A Bongioanni è stata richiesta a gran voce la semplificazione burocratica dei bandi, nonché l’aggiornamento del prezzario regionale a fronte degli enormi costi di gestione delle aziende agricole e delle cooperative. Luca Tosa, vicepresidente dell’associazione e sindaco di Cossano Belbo, ha toccato il tema delle modifiche al Piano d’Azione Nazionale (Pan) e sottolineato l’importanza del progetto Sorì Eroici, il nuovo marchio registrato a tutela dei viticoltori proprietari degli appezzamenti di moscato sui terreni più impervi del territorio.

Di: Daniele Alessandrini

