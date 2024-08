Vendemmia 2024 in Franciacorta: annata promettente nonostante le piogge record

In Franciacorta è iniziata ufficialmente la vendemmia per l'annata 2024, in un contesto climatico che si preannuncia abbastanza favorevole. Il Consorzio Franciacorta, che rappresenta 123 cantine nel celebre distretto spumantistico lombardo, ha sottolineato come il trimestre aprile-giugno abbia registrato quasi 650mm di pioggia, rendendolo il più piovoso dal 1997 ad oggi, seguito dall'annata 2023 con 482 mm. I viticoltori della regione hanno dovuto affrontare sfide significative nei mesi di aprile, maggio e giugno, difendendo le viti dalle malattie fungine, con particolare attenzione alla peronospora, favorita dalle frequenti piogge e temperature miti. Sebbene siano stati rilevati danni localizzati causati dalla peronospora, la situazione sanitaria complessiva è sotto controllo.

Inizia la vendemmia in Franciacorta: lo stato sanitario delle vigne è buono

Attualmente, il carico produttivo è nella media, lo stato sanitario delle vigne è buono e si prevede che la vendemmia proseguirà fino alla fine di agosto. «Le condizioni climatiche di quest'anno sono state complesse ma i viticoltori hanno saputo affrontarle con grande esperienza, e siamo fiduciosi che la qualità delle uve sarà interessante. I risultati saranno sicuramente all'altezza delle aspettative. Questa vendemmia rappresenta un momento cruciale non solo per la nostra produzione, ma anche per la valorizzazione della nostra terra e delle nostre tradizioni» ha sottolineato il presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini, nell'annunciare l'allestimento di un laboratorio di microvinificazione per verificare, direttamente in loco e in tempo reale, come adattare il modello viticolo della Franciacorta alla pressione esercitata dal cambiamento climatico.

