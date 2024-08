Vendemmia 2024 al via anche nel Pavese: si comincia dagli spumanti

Sabato 17 agosto parte la vendemmia 2024 nel Pavese

La vendemmia 2024 in Lombardia parte anche nel Pavese. In particolare, sabato 17 agosto, dalle ore 9.00, nell'azienda agricola De Filippi in Frazione Fossa 8 a Oliva Gessi, in provincia di Pavia che con i suoi 12 mila ettari è la prima area vitivinicola della regione. A renderlo noto è la Coldiretti. I primi grappoli ad essere staccati saranno quelli delle uve per la produzione di spumanti. Nell'occasione verrà divulgata l'analisi della Coldiretti con le prime stime sulla produzione di vino a livello regionale e le osservazioni sull'annata, tra gli effetti degli eventi climatici e l'aumento dei costi di produzione.

