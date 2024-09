Serena Wines 1881: al via la distribuzione dei vini Djokovic in Italia

Serena Wines 1881 - storica azienda familiare coneglianese leader nella produzione e commercializzazione di Prosecco Doc e Docg - è da oggi il distributore esclusivo in Italia dei vini Djokovic. Si tratta nello specifico di due etichette, uno Chardonnay e un Syrah, prodotte dall'azienda vinicola di famiglia gestita da Goran Djokovic, lo zio di Nole, nel distretto serbo di Šumadija, a Lipovac, tra Arandjelovac e Topola, un’areale conosciuto per i suoli rocciosi e ferruginosi e quindi per la tipica colorazione rossa della terra. I due vini qui prodotti sono fortemente riconoscibili, di carattere e raccontano in modo inequivocabile la loro provenienza, proprio come nelle intenzioni di Goran.

Il Syrah e lo Chardonnay di Djokovic

Ecco quindi una collaborazione che trae ispirazione dall’amore per campi di terra rossa (questa volta non quelli delle vigne) e per il vino di alta qualità, amore che unisce quindi i nomi del campione serbo e di Luca Serena, quinta generazione oggi alla guida di Serena Wines 1881 nonché tennista professionista - che lo scorso 17 agosto si è aggiudicato l'oro ai Mondiali Itf Over40 nel doppio maschile a Lisbona - e Ad vulcanico che si divide tra campionati sportivi e amministrazione aziendale, senza perdere mai un colpo.

Commenta Luca Serena: «In un momento di grande soddisfazione personale per il mio recente traguardo tennistico sono più che mai felice ed entusiasta di annunciare questa collaborazione prestigiosa, che non solo lega il nome di Serena Wines 1881 a quello della famiglia dell’oro di Parigi 2024 ma avvicina ancora di più la nostra azienda al mondo dello sport, di cui condividiamo da sempre valori e insegnamenti. Questa collaborazione ci permette di arricchire la nostra proposta di due vini fermi di nicchia e dunque di innalzare il nostro portafoglio, lavorando di pari passo sul posizionamento dei nostri brand di punta Champagne de Vilmont, Audace Underwater e Ville d’Arfanta, verso un target Horeca premium. Al tempo stesso, auspichiamo che il nome della famiglia Djokovic possa supportare Serena Wines 1881 nel suo processo di espansione nei Balcani, a partire dalla Serbia, dove intendiamo avviare un percorso di comunicazione e promozione del brand legato proprio allo sport e in particolare al tennis, che ho praticato personalmente fin da piccolo, con passione e dedizione, e ottenendo qualche apprezzabile risultato».

