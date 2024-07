Serena Wines 1881: passione per il tennis e per il territorio

Serena Wines 1881, azienda di primo piano nella produzione e commercializzazione di Prosecco Doc e Docg, è Main title sponsor dei grandi tornei internazionali di tennis del Friuli Venezia Giulia. Una partnership che per l'azienda di Conegliano (Tv) si è consolidata nel tempo.

Serena Wines 1881 e il tennis in Friuli Venezia Giulia: un legame antico

L'evento, in programma dal 28 luglio all'11 agosto sui campi rossi dell'Eurosporting di Cordenons (Pn), rappresenta un appuntamento sportivo di richiamo internazionale che per due settimane catalizza l'attenzione sia in ambito regionale sia nazionale. «Da sempre crediamo nello sport e nei suoi valori, che ben si sposano con quelli della nostra azienda: collaborazione, tenacia, sacrificio e passione sono solo alcuni degli insegnamenti che l'esperienza sportiva è in grado di trasmettere e che si ritrovano naturalmente nella filosofia di Serena Wines 1881 - spiega Luca Serena, amministratore delegato e quinta generazione oggi alla guida di Serena Wines 1881, nonché tennista per passione e per professione per un periodo della sua vita - Come azienda, inoltre, ci impegniamo giorno dopo giorno affinché il nostro approccio alla sostenibilità diventi sempre più reale operando con costante attenzione verso il nostro territorio a cui siamo profondamente legati. Ecco perché siamo davvero felici e orgogliosi di rinnovare anche quest'anno e per la dodicesima volta il nostro sostegno ai tornei internazionali di tennis che si giocano sui campi dell'Eurosporting di Cordenons, orgoglio non solo per il Friuli Venezia Giulia ma per tutta Italia».

Numerosi gli eventi collaterali in cartellone. Nelle serate di lunedì 29 luglio e lunedì 5 agosto sarà possibile partecipare ad un'esperienza enogastronomica dedicata a prodotti del territorio a km 0 che vedrà protagonista una selezione di vini a marchio Serena 1881, la linea dedicata alle scelte e all'indipendenza lanciata nel 2021 in occasione del 140° anniversario dell'azienda. In particolare, durante l'aperitivo saranno serviti il Prosecco Doc Brut e il Prosecco Doc Rosé, mentre a cena sarà possibile degustare il Pinot Grigio Doc delle Venezie e lo Chardonnay. ?Giovedì 8 agosto presso lo Sporting Cafè, il bar all'interno dell'Eurosporting, sarà la volta di “Serena Colors”, il format dell'aperitivo dedicato a Serena 1881 durante il quale, per ogni calice acquistato, saranno messi in palio piacevoli gadget. Venerdì 9 agosto il Prosecco Doc Brut e il Prosecco Doc Rosé firmati Serena Wines 1881 torneranno in scena durante l'aperitivo degustazione a base di prodotti made in Friuli Venezia Giulia organizzato in apertura del torneo “Le Mie Ruote Sono Gambe”, l'appuntamento con lo sport paralimpico. ?I vincitori dei tornei saranno protagonisti, infine, di una degustazione esclusiva presso Tenuta Ville d'Arfanta, dal 1999 proprietà della famiglia Serena. Un'iniziativa volta anche a promuovere il progetto hospitality recentemente avviato da Serena Wines 1881 ad Arfanta di Tarzo (Tv), sulle colline coneglianesi patrimonio Unesco.

© Riproduzione riservata