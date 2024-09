Cuvage, la nuova annata 2020 dell'Alta Langa Docg: eleganza e territorio nel calice

Cuvage ha presentato l'annata 2020 del suo prestigioso Alta Langa Docg, un Metodo Classico che fonde eleganza e struttura grazie a un sapiente blend di Pinot Nero e Chardonnay. Le uve, provenienti da vigneti selezionati situati tra Strevi e Castino, sono espressione autentica del territorio piemontese.

Le uve, coltivate a 450 metri di altitudine su terreni di marne grigio-biancastre ricchi di calcare, donano al vino una struttura minerale inconfondibile. La vinificazione prevede una pressatura soffice e una fermentazione in acciaio per sette mesi, seguita da una seconda fermentazione in bottiglia con affinamento sui lieviti per oltre 30 mesi. Il risultato è un vino che stupisce per finezza e persistenza. L'annata 2020 è stata segnata da condizioni climatiche equilibrate che hanno favorito una maturazione ideale delle uve, culminando in una vendemmia ad agosto. Il vino si distingue per il suo colore giallo paglierino brillante, con riflessi dorati, e gli intensi aromi di crosta di pane e pietra focaia. Al palato, la complessità e la struttura del vino sono accompagnate da un perlage fine e persistente. L'Alta Langa 2020 di Cuvage è perfetto per accompagnare piatti di carne cruda, tempura, frutti di mare, verdure dal sapore deciso, tartufo bianco e formaggi stagionati. Un millesimo che rappresenta al meglio la tradizione piemontese, ma con uno stile contemporaneo.

