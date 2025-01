“Enozioni a Milano”: al Westin Palace torna la grande festa di Ais Lombardia

Milano si prepara a trasformarsi nella capitale del vino con la settima edizione di “Enozioni a Milano”, l'appuntamento annuale firmato dall'Associazione italiana sommelier Lombardia. Dal 31 gennaio al 2 febbraio, la cornice del The Westin Palace ospiterà una tre giorni ricca di eventi dedicati agli amanti del buon bere, tra masterclass d'eccezione, banchi d'assaggio imperdibili e il conferimento di riconoscimenti a tre grandi protagonisti dell'enogastronomia.

Enozioni a Milano 2025: un viaggio nel mondo del vino tra degustazioni, masterclass e premi

Ais Lombardia, un inizio di anno all'insegna delle emozioni enoiche

Il nuovo anno per Ais Lombardia inizia con una promessa che ormai è tradizione: regalare emozioni attraverso il vino. L'evento “Enozioni a Milano” è nato nel 2018 per celebrare il mondo della sommellerie e la cultura del vino, conquistandosi negli anni un posto di rilievo nel panorama enologico italiano. Questa edizione, particolarmente significativa, segna anche l'avvio delle celebrazioni per il 60° anniversario dell'Associazione italiana sommelier.

Il presidente di Ais Lombardia, Hosam Eldin Abou Eleyoun

«Enozioni a Milano è sin dalla sua prima edizione del 2018 una grande festa dedicata alla grande famiglia dei sommelier lombardi, ma non solo, e al mondo del vino - sottolinea il presidente di Ais Lombardia, Hosam Eldin Abou Eleyoun, esprimendo l'entusiasmo che contraddistingue l'iniziativa. Lo spirito di questa tre giorni è proprio quello di emozionarsi con il vino, grazie alla realizzazione di eventi esclusivi, condotti da relatori di grande competenza e capacità comunicativa, un po' come i tre personaggi che ogni anno vengono insigniti del premio che apre l'evento».

"Enozioni a Milano": il premio Enozioni e la cena di gala

La manifestazione prenderà il via venerdì 31 gennaio con un'esclusiva Cena di Gala, evento riservato e su invito, durante il quale verrà consegnato il Premio Enozioni a Milano. Il riconoscimento, rappresentato da una scultura unica realizzata dall'artista toscano Sandro Granucci, andrà a tre figure di spicco del panorama enogastronomico che si sono distinte per la loro capacità di comunicare il vino italiano in patria e nel mondo.

"Enozioni a Milano": i banchi di assaggio e le masterclass

Il fine settimana sarà animato dai due grandi banchi di assaggio, momenti dedicati a soci, operatori del settore e stampa, che offriranno un viaggio tra le eccellenze vinicole italiane. Sabato 1 febbraio, dalle 14:30 alle 19:30, l'appuntamento è con “Calice nel paese delle meraviglie”, una rassegna che esplorerà le molteplici sfaccettature enoiche del Belpaese. Domenica 2 febbraio, nello stesso orario, sarà la volta di “Veni, Vidi, Fivi”, una celebrazione dei vini di produttori lombardi appartenenti alla Federazione italiana vignaioli indipendenti, per un incontro diretto con le realtà che valorizzano il territorio.

Ais Lombardia celebra il 60° anniversario con Enozioni a Milano

Sabato e domenica saranno anche le giornate dedicate alle masterclass, fiore all'occhiello di “Enozioni a Milano”. Aperte esclusivamente ai soci Ais, queste degustazioni saranno guidate da relatori di altissimo livello: Nicola Bonera, Armando Castagno, Samuel Cogliati Gorlier, Guido Invernizzi, Luisito Perazzo, Artur Vaso e Massimo Zanichelli. Grazie alla loro esperienza e capacità narrativa, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire etichette rare e preziose provenienti dai territori vinicoli più rinomati, sia italiani che internazionali.

«Ogni anno attendiamo con grande trepidazione questo momento, ma questa volta siamo particolarmente emozionati perché rappresenterà anche il primo di altri eventi che abbiamo in programma in Lombardia per festeggiare il 60° anniversario della fondazione dell'Associazione italiana sommelier» conclude il presidente di Ais Lombardia, dando appuntamento a tutti gli appassionati per una tre giorni che si preannuncia indimenticabile.

Che cosa sapere su Ais Lombardia

Ais Lombardia, con circa 8.500 soci, è la più numerosa sezione regionale dell'Associazione iItaliana sommelier, organizzazione senza scopo di lucro fondata a Milano il 7 luglio 1965. Il suo scopo è quello di qualificare la figura professionale del sommelier e di valorizzare la cultura del vino, svolgendo prevalentemente attività di carattere didattico ed editoriale per diffondere la conoscenza e l'apprezzamento delle bevande alcoliche, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici e della tecnica di abbinamento cibo-vino. Ais Lombardia si compone di dieci delegazioni provinciali, pubblica una rivista semestrale, ViniPlus di Lombardia, ed una guida annuale dedicata alle produzioni vitivinicole di qualità in Lombardia.

