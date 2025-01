Torrevilla è la prima cantina con certificazione Sqnpi dell'Oltrepò pavese

Torrevilla, storica realtà vinicola dell'Oltrepò pavese, ha ottenuto la certificazione Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), un riconoscimento che segna un ulteriore passo verso l'adozione di pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente. Questa certificazione, che si inserisce nel panorama delle certificazioni italiane, promuove la sostenibilità con un occhio attento alla qualità del prodotto, combinando produttività e rispetto per l'ecosistema.

Torrevilla conquista la certificazione Sqnpi: un passo verso un’agricoltura più sostenibile e di qualità

La notizia è di quelle che fanno parlare, soprattutto in un contesto dove la sostenibilità è al centro dell'agenda globale. Torrevilla è la prima azienda in Oltrepò Pavese a poter vantare questo marchio, e lo fa con orgoglio, come racconta Massimo Barbieri, presidente dell'azienda: «La certificazione Sqnpi assicura che i nostri prodotti siano realizzati seguendo i rigidi protocolli della produzione integrata, un sistema che riduce al minimo l'impatto ambientale, ottimizza le risorse naturali e tutela la biodiversità».

La produzione integrata non è solo una moda, ma una vera e propria filosofia che guarda al lungo termine. Dal 2011, infatti, il sistema Sqnpi ha fornito alle aziende agricole italiane un percorso definito per conciliare efficienza produttiva e tutela dell'ambiente. Non si tratta solo di limitare l'uso di fitofarmaci, ma di adottare un approccio globale che tocca ogni aspetto del processo agricolo. Per ottenere la certificazione, le aziende devono infatti dimostrare tracciabilità in ogni fase, dalla preparazione del terreno fino alla gestione dei parassiti, seguendo protocolli ben definiti che includono tecniche per la conservazione di suolo e acqua.

Il marchio Sqnpi non è solo una garanzia per il consumatore finale, ma un vantaggio competitivo importante per le aziende agricole italiane. In particolare, i produttori che possono vantare questa certificazione hanno il diritto di utilizzare il marchio "Qualità sostenibile", che diventa un potente alleato nella conquista dei mercati internazionali. Un prodotto certificato Sqnpi è un prodotto che, oltre alla qualità, porta con sé una storia di impegno e responsabilità, un aspetto sempre più apprezzato dai consumatori.

Che cosa sapere sulla cantina Torrevilla

Cantina Torrevilla è una storica cantina sociale con sede tra le colline dell'Oltrepò pavese, nella cittadina di Torrazza Coste. Un'area che ha conosciuto la viticoltura già ai tempi dell'Impero Romano in un fluire di storia e tradizione che tutt'ora si interseca con l'azienda e con il lavoro che la cantina sta conducendo nel territorio e sui vini. Ad oggi, Torrevilla opera su una superficie vitata di 600 ettari suddivisi tra nove comuni dell'oltrepadano, terra che vede le sue colline confondersi tra due regioni: Lombardia e Piemonte. Dalla cura dei vigneti locati a Codevilla, Torrazza Coste, Retorbido, Montebello della Battaglia, Borgo Priolo, Montesegale, Rocca Susella, Godiasco Salice Terme, Mornico Losana vengono annualmente ricavati circa 60mila quintali di uva trasformata in oltre due milioni e mezzo di bottiglie capaci di esprimere l'Oltrepò pavese più autentico.

