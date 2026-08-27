Il risultato netto consolidato si è attestato a 1,2 miliardi di euro , con una flessione del 26%. Il dividendo è invece rimasto stabile a 4,7 euro per azione .

Nell'esercizio 2025-2026 Pernod Ricard ha registrato ricavi per 9,4 miliardi di euro , in calo del 14,2% rispetto ai 10,96 miliardi dell'esercizio precedente. A incidere sul risultato è stata soprattutto la performance dei principali mercati internazionali, insieme alla riduzione del perimetro di consolidamento determinata dalla cessione di alcuni marchi, tra cui il whisky Imperial Blue.

La principale difficoltà arriva dalle Americhe, dove i ricavi sono diminuiti del 10%, con gli Stati Uniti in calo del 14%. Un andamento che conferma la fase di debolezza del mercato americano, particolarmente rilevante per un gruppo con una forte presenza nel comparto degli spirits. Anche la Cina ha registrato una contrazione significativa, pari al 19%, mentre l'Europa ha chiuso l'esercizio con una flessione più contenuta, del 3%. In controtendenza l'area Asia-Pacifico, rimasta complessivamente stabile grazie anche alla performance dell'India, dove i ricavi sono cresciuti del 7%.