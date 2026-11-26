Un'azienda vitivinicola certificata biologica è stata sottoposta a sequestro preventivo nelle Isole Eolie, dopo che le indagini avrebbero documentato l'impiego reiterato di prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica. L'operazione, condotta dall'Icqrf Sicilia insieme ai Carabinieri del Nas di Catania e alla locale Stazione dei Carabinieri, ha interessato l'intero complesso aziendale e i prodotti presenti, per un valore stimato di circa 10 milioni di euro.

Vino biologico, fungicidi e insetticidi vietati: sequestro da 10 milioni nelle Eolie per un'azienda vinicola

Prodotti fitosanitari vietati nei vigneti biologici

Gli accertamenti, secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno portato alla scoperta di taniche anonime occultate, contenenti una sostanza zuccherina non identificata e prodotti fitosanitari, tra cui fungicidi e insetticidi non consentiti in agricoltura biologica. Le verifiche, supportate anche dall'esame del registro di campagna rinvenuto durante l'attività ispettiva, avrebbero evidenziato un utilizzo continuativo e reiterato delle sostanze nei vigneti certificati biologici. Elementi che hanno portato all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo. Il titolare dell'azienda è stato deferito all'Autorità giudiziaria con le ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e commercializzazione di alimenti biologici con segni mendaci.

Sequestro da 10 milioni, l'intervento di Icqrf e Carabinieri

L'attività è stata condotta dall'Ufficio territoriale Icqrf Sicilia, con i Carabinieri del Nas di Catania e il supporto della locale Stazione dell'Arma. Il provvedimento ha riguardato l'intero complesso aziendale, compresi i prodotti presenti, per un valore complessivo stimato in circa 10 milioni di euro. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha sottolineato il ruolo dell'operazione nell'attività di vigilanza sulla conformità delle produzioni biologiche e sulla correttezza delle informazioni fornite ai consumatori. «L'operazione congiunta condotta nelle Isole Eolie dall'Icqrf Sicilia, dai Carabinieri del Nas di Catania e dalla locale Stazione dei Carabinieri, che ringrazio, dimostra quanto sia fondamentale un presidio costante a tutela delle nostre filiere e conferma il valore della collaborazione tra le istituzioni, nell'ambito della Cabina di Regia dei controlli agroalimentari», ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida. «Difendere il biologico significa tutelare i cittadini, salvaguardare le aziende che rispettano le regole e proteggere la reputazione delle produzioni italiane. Non consentiremo a chi opera al di fuori della legalità di compromettere la fiducia delle persone e il lavoro di migliaia di produttori che investono nella qualità», ha aggiunto.

I controlli sulla filiera biologica