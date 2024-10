Quando la pizza la crea...ChatGPT: l'esperimento del pizzaiolo Giuseppe Vesi

Nella patria della pizza, a Napoli, la pizza adesso si fa con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. «In primo piano restano sempre la manualità, i prodotti di qualità e la sapienza del pizzaiolo, ma perché non sfruttare anche le potenzialità delle nuove tecnologie?» Con queste parole, il pizzaiolo napoletano Giuseppe Vesi ha presentato un menu di pizze concepite con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Il pizzaiolo Giuseppe Vesi

La pizza con ChatGPT

Vesi ha interpellato ChatGPT, chiedendo di suggerire dodici diverse pizze, di cui quattro sono state selezionate per entrare a far parte del menu ufficiale dei suoi locali. I criteri utilizzati nella creazione delle ricette hanno incluso l’impiego di farine non raffinate, ingredienti locali e un “tocco” gourmet che arricchisce ogni proposta. «È stato un esperimento unico con risultati straordinari e realistici che rispecchiano in pieno la mia filosofia», afferma Vesi, sottolineando l'importanza della sinergia tra tradizione e tecnologia.

La pizzeria di Giuseppe Vesi a Napoli

Le pizze suggerite dall’intelligenza artificiale

Le quattro pizze suggerite dall’intelligenza artificiale sono caratterizzate da ingredienti di alta qualità e da una preparazione meticolosa:

Marinara Vesuviana

Questa pizza si distingue per un impasto leggero e digeribile, realizzato con farina di Carosella. È condita con pomodori del piennolo del Vesuvio, aglio dell'Ufita, origano selvatico e olio extravergine del Cilento. Il tocco gourmet è rappresentato dalla polvere di olive nere del Cilento disidratate.

Fumo e Terra

La seconda proposta, chiamata Fumo e Terra, presenta un impasto realizzato con farina di grano Bianchina affumicata a freddo. Questa pizza è farcita con crema di ceci neri, chips di cavolo nero croccante, olio affumicato al rosmarino e ricotta fermentata. A completare il piatto, una polvere di funghi porcini e olio al carbone vegetale.

Pizza Dolce alle Noci e Miele

La terza selezione è una pizza dolce, preparata con farina integrale e un impasto lievitato per quarantotto ore. Gli ingredienti comprendono noci della Penisola Sorrentina, ricotta di bufala dolce e miele di castagno, arricchita da un tocco gourmet di polvere di cannella e scorza di limone grattugiata.

Colatura di Alici e Pomodorini Gialli

L'ultima proposta, ritenuta la più elaborata, si basa su un impasto con una struttura unica, realizzato con farina di grano Merzellina. Questa pizza è condita con colatura di alici di Cetara, pomodorini gialli del Cilento, olive ammaccate del Cilento e fior di latte di Agerola. Il tocco gourmet consiste in uno zest di limone di Amalfi e croccante di pane tostato al timo.