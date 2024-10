Territorio e innovazione: l'impegno di Siad per la crescita sostenibile

Il Gruppo Siad, fondato nel 1927 a Bergamo, è oggi una delle realtà industriali più solide e dinamiche del panorama internazionale, con una presenza capillare in tutto il mondo. Da quasi un secolo, l'azienda si distingue per la sua capacità di operare un forte legame con i territori in cui è presente. Il rispetto per il contesto socio-culturale, in particolare per la città di Bergamo, resta una priorità, come ha sottolineato Rhoman Rossi, responsabile marketing food&beverage del gruppo.

Il sistema di trasporto refrigerato Siad

Siad: l’impegno verso il territorio

L'attenzione verso il territorio bergamasco è testimoniata dall’impegno del gruppo a sostenere iniziative locali di grande valore. Un esempio significativo è il sostegno al progetto B2Cheese, un'iniziativa che punta alla valorizzazione delle montagne bergamasche e delle attività locali. «Andare a spingere, promuovere e sostenere progetti come quelli di B2Cheese o Forme, che mirano alla valorizzazione delle nostre montagne, e spingere il territorio per quanto riguarda le nove Dop che rappresenta, per noi è motivo di orgoglio», ha dichiarato Rohman Rossi, sottolineando quanto sia importante per Siad mantenere saldo il legame con le proprie radici.

Siad: innovazioni nel settore lattiero-caseario e trasporti sostenibili

Oltre all'impegno per il territorio, Siad è in prima linea nel proporre soluzioni innovative nei settori più diversi. In particolare, il settore lattiero-caseario ha sempre rappresentato un ambito strategico per il gruppo, che ha sviluppato applicazioni fondamentali per l’industria alimentare. «Promuoviamo le nostre applicazioni nel settore lattiero-caseario, dove sappiamo che alcune soluzioni, come il confezionamento e la surgelazione, sono di assoluta utilità e storicamente adottate nel settore. A queste si aggiungono applicazioni innovative, come il nostro sistema di trasporto refrigerato, che utilizza anidride carbonica e biogenetica», ha spiegato Rossi.

Un aspetto rilevante di questa innovazione è l’indipendenza del sistema di refrigerazione dal veicolo che lo trasporta. Grazie a questo approccio, il sistema può essere integrato anche su veicoli elettrici, promuovendo una logistica più sostenibile. «Questo sistema è totalmente svincolato dal veicolo e, per assurdo, può essere abbinato anche a mezzi a trazione elettrica», ha sottolineato Rossi, evidenziando il focus del gruppo sulla sostenibilità e sulla riduzione dell’impatto ambientale del trasporto su gomma di prodotti deperibili.

Sinergia e ricerca: le chiavi del successo secondo Siad

Un altro pilastro fondamentale del successo di Siad è la sinergia con i propri partner e il continuo impegno nella ricerca e sviluppo. «Cerchiamo sempre di essere non solo fornitori, ma anche di sostenere i percorsi di crescita dei nostri clienti. La diversificazione è qualcosa su cui puntiamo molto», ha affermato Rossi. Questa capacità di adattarsi e di rispondere alle esigenze di mercati diversi ha permesso all’azienda di crescere e di mantenere una posizione di leadership.

Rhoman Rossi, responsabile marketing food&beverage del gruppo Siad

In questa ottica, Siad ha recentemente inaugurato il Gases of Life District, un nuovo centro di ricerca presso lo stabilimento di Osio Sopra (Bg), dove l’azienda esplora nuove applicazioni per i propri gas, non solo nel settore alimentare, ma anche in ambito medico. «Studiamo l'utilità dei nostri gas, così come di gas meno utilizzati nella filiera alimentare, che possono avere grande potenzialità anche in ambito medicale», ha concluso Rossi.

Siad

via S. Bernardino 92 - 24126 Bergamo

Tel 035 328111