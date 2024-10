Lucart lancia la linea di tovagliato monouso per le festività firmata FATO

I coordinati per la tavola firmati FATO si arricchiscono oggi di una nuova collezione interamente dedicata al Natale e alle celebrazioni di fine anno. Disegni, fantasie e colori inediti che interpretano con stile ed eleganza made in Italy la magia delle feste per il mercato Horeca. Una selezione fresca e contemporanea che reinterpreta in chiave originale i simboli più tradizionali, per arricchire ogni locale con un tocco di calore e colore.

Magia delle Feste: i nuovi decori FATO per tavole raffinate ma pratiche

Cene di auguri, brindisi con gli amici, party e veglioni di fine anno: momenti unici di condivisione in cui la tavola è più che mai protagonista e la sua preparazione ha un ruolo fondamentale nel creare la giusta atmosfera.

Per questo FATO ha studiato una selezione di decori dedicati ai momenti più magici dell’anno che si inseriscono nelle linee Tablewear, Star e Tissue & Co.Tovaglioli in Airlaid 40x40, raffinati e morbidi come il tessuto, in pura cellulosa, più pratici e informali, nei formati 33x33 e 38x38, per un’infinità di combinazioni tutte da scoprire.

Completano l’offerta tovaglie e runner, per apparecchiature più sofisticate, e tovagliette 40x30, da sempre sinonimo di funzionalità e praticità, realizzate sia in classica cellulosa sia in cartapaglia, con le proprie buste portaposate in coordinato.

Un’ampia scelta di coordinati tavola per rispondere a diversi contesti di stile e di utilizzo: dall’accogliente al glamour, dal contemporaneo al classico, sempre nel segno della praticità del monouso e dell’accoglienza. «Questa collezione è studiata nel minimo dettaglio, ogni decoro è unico, esclusivo, realizzato attraverso un processo creativo che coinvolge designer attenti a cogliere i trend del momento, per interpretare le feste di fine anno con gusto raffinato e contemporaneo» sottolinea il team di FATO sul progetto.

I decori sono stati tutti realizzati nello stabilimento proprietario di Torre di Mosto, in Località Ponte Tezze, Venezia, e oggi sono pronti per la distribuzione. Sarà sufficiente contattare il proprio distributore di zona per ricevere maggiori informazioni o effettuare un ordine.

Eleganza e rispetto per l’ambiente: il tovagliato monouso di FATO

FATO è il brand del gruppo Lucart specializzato nel tovagliato monouso in carta Tissue e Airlaid per il mercato Horeca. Un assortimento di decori, colori e formati che esalta l’estetica di ogni locale con l’eccellenza della materia prima e del design rigorosamente made in Italy.

Tovaglie, tovaglioli, runner, buste portaposate, tovagliette e molto altro ancora: in ogni prodotto FATO si ritrovano la qualità delle materie prime, l’igiene e la comodità del monouso ma anche il rispetto dell’ambiente e l’impegno nella ricerca di nuove soluzioni sempre più sostenibili.

FATO promuove la sostenibilità in ogni passaggio del processo produttivo privilegiando materie prime derivate da una filiera controllata e a basso impatto ambientale e confezionamenti in carta o plastica riciclata. Un percorso di miglioramento continuo verso la sostenibilità totale, attestato dalle più autorevoli certificazioni internazionali, quali FSC™, Eu Ecolabel, PEFC e Ok Compost Industrial.

FATO

Via G. Galilei 4, Località Ponte Tezze - 30020 Torre di Mosto (Ve)

Tel 0421 312811