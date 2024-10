Il Buon Ricordo per la mia famiglia e per me ha un significato particolare: sentimentale, storico, ma profondamente concreto, presente. Ricordo da bambino i piatti appesi nel ristorante che mi aiutavano a riconoscere le regioni d’Italia e le loro specialità culinarie. Ricordo l’entusiasmo e l’orgoglio dei miei genitori per l’appartenenza del nostro ristorante a questa associazione. Provo la stessa emozione. Il Buon ricordo esiste da ormai 60 anni.

Il Buon Ricordo porta la tradizione culinaria italiana nel piatto da 60 anni

In questo lasso di tempo il mondo è cambiato, la ristorazione è cambiata, noi ristoratori siamo cambiati. Ma noi ristoratori del Buon Ricordo di oggi non abbiamo mutato l’entusiasmo dei nostri padri per la grande cucina italiana ed è questo che quotidianamente trasmettiamo ai nostri clienti.

Serietà e tradizione: l'impegno del Buon Ricordo nella ristorazione italiana

La serietà e l'autenticità sono valori e requisiti ai quali non vogliamo rinunciare insieme con la tradizione gastronomica di ogni regione, spesso rilanciata attraverso l’interpretazione e la sensibilità di ognuno di noi. Noi ci siamo nel panorama della ristorazione italiana, e molti di noi c’erano anche prima che, nell’ultimo decennio, ristoranti e cuochi diventassero protagonisti della scena mediatica.

Il nostro messaggio parla di continuità e professionalità al servizio del cliente. Il nostro palcoscenico è la sala del nostro ristorante dove proponiamo la nostra cucina con lo stile di accoglienza che ci ha sempre contraddistinto.