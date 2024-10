Chef Emanuele Mazzella, la rivoluzione della cucina umbra a Borgo dei Conti

Se pensate che il soggiorno a un resort sia solo un'opportunità per sdraiarsi a bordo piscina con un drink in mano, vi sbagliate di grosso. Al Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort di Boschetto Vecchio (Pg), l’executive chef Emanuele Mazzella ha in mente ben altro! Preparati a un’avventura culinaria che trasformerà ogni boccone in un'esperienza memorabile, e ogni piatto in un'opera d'arte da Instagram!

Il Ristorante Cedri di Borgo dei Conti Resort

Ristorante Cedri: un nido di gusto

Entrando nel Ristorante Cedri, non potete fare a meno di notare il mix perfetto di eleganza e natura. Le vetrate ampliano la vista sul giardino, e l’atmosfera è così incantevole! Ma il vero protagonista è il tavolo a forma di nido che sembra essere stato progettato per i veri amanti della gastronomia. Fate attenzione: non è solo un tavolo, è un invito a “nascere” nuovi sapori.

La filosofia culinaria di chef Emanuele Mazzella

Chef Mazzella non è solo un cuoco, è un creativo della cucina! Cresciuto tra le meraviglie culinarie di Ischia, ha affinato la sua arte nei templi gastronomici più prestigiosi (all'Hotel Miramare Castello e l'Hotel Terme Manzi ad Ischia a fianco dello chef Nino di Costanzo, all'Hotel Alpen Royal e all'Hotel Rosa Alpina sulle Dolomiti, fino a conquistare la sua prima stella Michelin al Ristorante Vespasia, all'interno di Palazzo Seneca a Norcia) e ora è qui, pronto a deliziarvi con la sua filosofia di cucina.

L‘executive chef di Borgo dei Conti Resort, Emanuele Mazzella

“Meno è di più”? Sì, ma solo se gli ingredienti sono scelti con cura e amati come un buon libro. Con solo tre ingredienti principali, vi promette un viaggio nei sapori, e vi sfida a indovinare i segreti delle sue creazioni.

Menu degustazione: un viaggio da chef

Pronti per un menù degustazione? Al Ristorante Cedri, “Tradizione Moderna” e “Carta Bianca” sono più di semplici nomi: sono due percorsi che vi porteranno a scoprire la cucina italiana come non l'avete mai vista. Provate i “Ravioli in farcia di maialino locale, ricotta di pecora al pepe, limone e guanciale alla liquirizia”, omaggio alla pasta alla Norcina, emblema della cucina umbra, in forma di raviolo: un piatto che farebbe piangere di gioia anche il nonno più scettico.

Ravioli in farcia di maialino locale, ricotta di pecora al pepe, limone e guanciale alla liquirizia di Borgo dei Conti Resort

E se l’“Agnello, peperoni, aglio nero e lavanda”, impreziosito dal tartufo proveniente dal parco secolare del Borgo non vi fa venire l’acquolina in bocca, beh, allora siete probabilmente allergici al gusto! Non perdete anche “Tartufo di Nocciole dei Monti Sibillini, cioccolato e caffè amaro” che, per forma e consistenze, ricorda una tartufaia.

Osteria del Borgo: dove il gusto è Informale

E quando volete qualcosa di più informale, c’è l’Osteria del Borgo, dove il relax è d’obbligo e la buona tavola è sacra! Situata a bordo piscina, è il posto perfetto per gustare piatti semplici ma irresistibili della cucina regionale con qualche immancabile twist internazionale. Imperdibili i taglieri di delizie locali anche da condividere.

E che dire delle pizze napoletane d’autore? Una sorpresa che rende la sera ancora più speciale, soprattutto se le abbinate a un film cult al Cinema all’Aperto. Perché non c'è nulla di meglio che godersi un buon film con una fetta di pizza in mano!

Tagliolino di pasta all’uovo fatta in casa, con pesto di finocchietto del Borgo e tartufo nero Aestivum di Borgo dei Conti Resort

Sorprese Liquide al bar di Borgo dei Conti Resort

E non dimenticate di fare un salto al bar. Qui, i cocktail non sono solo bevande, ma esperienze. Se vi sentite avventurosi, provate un drink a sorpresa, e se vi capita di passare dalla Casa della Contessa, beh, sappiate che è il rifugio perfetto per chi vuole fuggire dalla frenesia e riscoprire il romanticismo in una cena a lume di candela nel parco.

L'esterno di Borgo dei Conti Resort

In conclusione, il Borgo dei Conti Resort non è solo un posto dove mangiare, è un’esperienza che fa battere il cuore e solletica le papille gustative. Qui, ogni piatto è una storia, ogni sapore è un ricordo che non dimenticherete facilmente. Quindi, preparate le valigie, perché un'avventura culinaria che fa rima con amore e gusto vi aspetta. Vi prometto che tornerete a casa con il sorriso, un paio di chilogrammi in più e, soprattutto, un sacco di storie da raccontare!

Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux

Strada Tavernelle Castiglione della Valle 36 - 06132 Boschetto Vecchio (Pg)

Tel 075 600338