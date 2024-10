Pass 2024: il congresso di “Noi di Sala” che celebra accoglienza e ospitalità

Lunedì 28 ottobre, lo "Spazio Roma Eventi" di Piazza di Spagna ospiterà la quarta edizione di Pass, il congresso annuale di Noi di Sala per celebrare e approfondire il mondo dell'accoglienza e dell'ospitalità. Dalle ore 14:30, personalità di spicco e professionisti del comparto si alterneranno per discutere le sfide e le opportunità legate alla ristorazione e alla sala, con un focus su tematiche come lavoro, formazione e casi di successo.

Accoglienza e servizio: il 28 ottobre a Roma torna Pass di Noi di Sala

Pass - acronimo di Passione, accoglienza, servizio e squadra - si propone come il punto di incontro tra la cucina e la sala, evidenziando l'importanza del personale di sala nella costruzione di un'esperienza gastronomica memorabile. Tra gli ospiti attesi figurano rappresentanti delle istituzioni, psicologi, giornalisti, grandi chef, scuole di formazione e associazioni di categoria, tutti impegnati a portare il proprio contributo su questioni centrali del settore. Il programma prevede interventi che spaziano dalla gestione delle risorse umane alla valorizzazione del ruolo dell'accoglienza, esplorando come queste dinamiche siano essenziali per il successo di un'attività.

Uno dei momenti più attesi sarà la presentazione di un'innovativa guida dedicata alle figure di sala, uno strumento unico che mette in luce i professionisti spesso invisibili agli occhi del grande pubblico, ma fondamentali nell'esperienza del cliente. La Guida renderà omaggio a coloro che, dal ristorante all'hotel, dalla trattoria al fine dining, contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente e professionale, sottolineando l'importanza della prima impressione. L'evento offrirà anche l'opportunità di riflettere sull'accoglienza come vero e proprio atto di apertura, un valore che accomuna camerieri, maitre, barman, proprietari e hostess, sia nel contesto lavorativo che domestico. Come sottolinea Noi di Sala, «l'accoglienza è un'arte che parte dai piccoli gesti quotidiani, dal modo in cui si accoglie e si fa sentire l'ospite parte di qualcosa di speciale».

Per prenotarsi all'evento, clicca qui!