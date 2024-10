G7 Sviluppo, finale dolce con il Panettone d'Abruzzo di Anzellotti

Il G7 dello Sviluppo, in corso a Pescara dal 22 al 24 ottobre, non è solo un vertice di importanza politica, ma anche un'occasione per valorizzare le eccellenze culinarie del territorio. In questa cornice, il maestro pasticcere Federico Anzellotti, originario dell'Abruzzo, delizia le delegazioni internazionali con un panettone speciale che celebra le ricchezze della sua regione.

Il panettone "special edition" di Federico Anzellotti è un omaggio ai sapori abruzzesi

Un panettone abruzzese per i grandi del mondo

Anzellotti, già protagonista di importanti eventi come il G7 dell'Agricoltura in Sicilia, ha riproposto la sua creazione per il G7 dello Sviluppo a Pescara. Il suo panettone "special edition" è un omaggio ai sapori abruzzesi, grazie all'uso di ingredienti locali come lo zafferano Dop dell'Aquila, il miele di Tornareccio, grani antichi d'Abruzzo, mandorle, acque sorgive locali e cioccolato. Secondo Anzellotti, il panettone rappresenta un simbolo del made in Italy, un “ambasciatore” che raccoglie le peculiarità di ogni territorio: «Dal 2016 il panettone è il dolce ambasciatore italiano nel mondo, rappresenta lo scrigno dove inserire le peculiarità del territorio, e la sfida è arrivare a mangiarlo tutto l'anno, non sono a Natale».

«Collaboro - ha aggiunto - con Ice/Italia e con il ministero degli Affari esteri da otto anni per missioni di import ed export strategico del made in Italy. Ho realizzato per loro due guide tecniche sul cacao e sul caffè peruviano e sono sempre presente alla settimana della cucina italiana nel mondo. Grazie a questa collaborazione, è nata la mia avventura in Amazon e non potevo non essere presente in questo importante appuntamento pescarese».

Il contesto del G7 Sviluppo a Pescara

La scelta di Pescara per ospitare il G7 Sviluppo non è casuale. La città, con l'edificio Aurum come centro degli incontri, è stata trasformata in una “zona rossa” per garantire la sicurezza delle delegazioni. L'evento, voluto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha riunito rappresentanti dei Paesi più industrializzati per discutere temi cruciali legati allo sviluppo economico e sostenibile Anzellotti, dopo il successo a Pescara, tornerà a Dubai per proseguire la sua avventura nel mondo della pasticceria internazionale, consolidando il suo ruolo come ambasciatore del gusto italiano all'estero.