Chef Simone Rugiati denunciato: ha minacciato i vicini con coltello da cucina

Giovedì 28 novembre, il noto chef televisivo Simone Rugiati è stato denunciato a Milano dopo un litigio con i residenti del quartiere di Chinatown. L’incidente è avvenuto in via Signorelli, dove Rugiati gestisce il locale Food Loft, un locale multifunzionale da 350 metri quadrati per eventi aziendali e cene di gala. Il litigio, scatenato dai disagi provocati dal rumore del suo ristorante, come riporta il Corriere della Sera, è culminato con Rugiati che, in stato di alterazione, ha minacciato i vicini brandendo un coltello da cucina.

Lo chef tv Simone Rugiati

I carabinieri trovano Rugiati con i coltelli in mano



Quando i residenti hanno allertato le forze dell'ordine, i carabinieri sono intervenuti rapidamente. Rugiati, che si trovava fuori dal suo locale, è stato trovato con il coltello e in evidente stato di alterazione. I video girati dai testimoni hanno documentato le minacce, portando alla denuncia dello chef per porto di oggetti atti ad offendere. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

Rugiatie il difficile rapporto con i residenti di Chinatown



Quello che è sembrato un episodio isolato si inserisce in una serie di conflitti tra lo chef e i residenti della zona. Il suo locale, che ospita eventi e cene di gala, ha spesso causato disturbo ai condomini, creando una convivenza complicata e conflittuale.

Simone Rugiati: un volto noto della tv e della cucina

Rugiati è conosciuto per le sue partecipazioni a vari programmi culinari come "La prova del cuoco" e "Cuochi e fiamme". Ha anche preso parte a reality come "L'Isola dei Famosi" e "Pechino Express", ma questo episodio potrebbe danneggiare la sua immagine pubblica. Lo chef, che ha sempre promosso la cucina come arte, si ritrova ora al centro di una vicenda che coinvolge violenza e alterazioni del comportamento.