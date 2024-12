Cambiamento generazionale di successo: premiata la famiglia Massari

La famiglia Massari, simbolo dell'eccellenza nella pasticceria italiana, ha ricevuto il premio “Visione - La nuova impresa italiana” assegnato dalla Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa). Il riconoscimento celebra la capacità di Iginio Massari e dei suoi figli, Debora e Nicola, di realizzare un “dolce ricambio generazionale”, unendo tradizione e innovazione in un modello imprenditoriale che guarda al futuro.

Debora, Iginio e Nicola Massari con il premio “Visione - La nuova impresa italiana”

La Cna premia la famiglia Massari: un dolce successo

La premiazione si è svolta a Roma, nella cornice delle Corsie Sistine, durante una cerimonia organizzata dalla Cna per valorizzare le eccellenze italiane che coniugano artigianato e modernità. «Questo premio rappresenta un grande onore e una conferma di quanto sia importante trasmettere valori e conoscenze alle generazioni future - ha dichiarato il maestro pasticcere. La pasticceria è un'arte che richiede dedizione e amore, ed è per me una gioia vedere Debora e Nicola portare avanti con successo la nostra visione».

Debora, che insieme al fratello Nicola guida la strategia del brand Iginio Massari Alta Pasticceria, ha sottolineato il valore del lavoro condiviso all'interno della famiglia: «Il "dolce ricambio generazionale" è un valore che abbracciamo con orgoglio. Collaborare con mio padre e mio fratello è una sfida e un privilegio: insieme stiamo costruendo una visione che unisce innovazione, sostenibilità e qualità. Questo riconoscimento è la prova che la tradizione artigiana può evolversi per affrontare le sfide moderne senza perdere la sua essenza».

«Il ricambio generazionale non è solo un passaggio di testimone, ma un'opportunità per crescere insieme e migliorare. Essere al fianco di nostro padre ci ha permesso di imparare continuamente, innovare e guardare sempre più avanti. Ringrazio la Cna per aver riconosciuto il valore di questa sinergia familiare» ha concluso Nicola.