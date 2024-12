Bottura al Vinitaly: sarà il primo ristorante stellato in fiera al Padiglione Emilia-Romagna

Nel 2025, il celebre chef Massimo Bottura festeggerà i 30 anni del suo ristorante "Osteria Francescana" alla 57ªedizione del Vinitaly, l'evento più importante del settore vinicolo a Verona, che si terrà dal 6 al 9 aprile. Per la prima volta, il Vinitaly ospiterà un ristorante stellato all'interno dei suoi padiglioni, un'occasione unica per celebrare l'eccellenza culinaria e vinicola dell'Emilia Romagna.

Lo chef Massimo Bottura

Il ristorante di Bottura a Vinitaly

Il ristorante di Bottura a Vinitaly sarà uno spazio di 300 m² all'interno del rinnovato padiglione dell'Emilia Romagna, dove Bottura presenterà un menu che unisce tradizione e innovazione, con piatti tipici come il tortellino e il cotechino, ed esplorerà il progetto “Food for Soul”, che mira alla lotta contro lo spreco alimentare e l'inclusione sociale. Un viaggio gastronomico che racconta l’identità e la sostenibilità della regione.

«Il prossimo anno cadono anche 10 anni di Food for Soul, associazione no profit contro gli sprechi alimentari ed inclusione sociale - ha detto lo chef - e con la regione abbiamo deciso di portare dentro il padiglione questa idea di famiglia nel mondo ormai abbiamo 13 ristoranti e altrettanti refettori uno dei motivi per cui ho accettato con e che mi è stato chiesto di partecipare con il Tortellante, un progetto incredibile che coinvolge anche mio figlio, un ragazzo con sindrome genetica, che qui ha trovato una vera famiglia. Racconteremo tutti i prodotti dal cotechino all'aceto balsamico e una visione del territorio. Qualche idea c'è già stavo pensando a tre diversi tortellini in brodo alla panna e il compromesso storico in crema di parmigiano. In questo ristorante coinvolgeremo anche il Cavallino al Gatto verde la Franceschetta 58 e la Francescana. Nel calice magari un Lambrusco, oggi abbiamo una grandissima qualità, lo stanno riconoscendo tutti».

Come sarà il padiglione Emilia Romagana a Vinitaly

Il padiglione dell'Emilia Romagna, curato da Impronta Digitale, si presenta con un design che celebra il vino e i paesaggi regionali. I colori caldi del rosso, bianco e rosa dei vitigni locali accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale che li farà scoprire i 50mila ettari di terra vitata che costeggiano la Via Emilia, simbolo della regione.

L'Emilia Romagna si presenta anche con un forte impegno verso la sostenibilità. Il presidente dell’Enoteca Regionale, Davide Frascari, ha sottolineato l'importanza di un territorio che non solo produce grandi volumi di vino, ma che è anche leader nelle superfici biologiche certificate. Bottura e i produttori locali lavorano insieme per garantire che il futuro del vino e del cibo emiliano-romagnolo sia rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni.

Scoprire il cuore dell’Emilia Romagna con Bottura a Vinitaly

La presenza di Massimo Bottura al Vinitaly 2025 è un segno della continua crescita e della forza del Made in Italy nel mondo. Con la partecipazione a questa edizione speciale, l’Emilia Romagna dimostra di essere una delle regioni più dinamiche e innovative in ambito gastronomico e vinicolo, pronta a fare un ulteriore passo verso il successo internazionale.