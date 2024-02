iHexagon, il nuovo forno di Rational per cuocere alimenti diversi insieme

Rational ha iniziato il 2024 con un'anteprima mondiale: con il nuovo iHexagon, il leader del mercato mondiale, infatti, l'azienda è riuscita per la prima volta a combinare vapore, aria calda e tecnologia a microonde con un'intelligenza senza pari, ottenendo risultati perfetti più velocemente che mai su ogni singolo ripiano del sistema di cottura 6-1/1. Dopo il successo mondiale ottenuto con il forno combinato professionale e iVario, Rational ha ora creato una categoria di prodotto completamente nuova per la terza volta nella sua storia.

Il nuovo iHexagon di Rational

In iHexagon la più potente capacità termica mai sviluppata da Rational

«Con il nuovo iHexagon - commenta il chief sales e marketing officer, Markus Paschmann - siamo stati la prima azienda sul mercato a combinare le tecnologie del vapore, dell'aria calda e delle microonde in modo così intelligente da distribuire uniformemente l'energia su tutti e sei i ripiani». Questo garantisce risultati sempre eccellenti, dal primo all'ultimo ripiano, e consente persino di cuocere alimenti diversi contemporaneamente. «Anche per noi, che siamo l'azienda con la maggior esperienza sulle tecnologie di cottura nel mercato, è stata una sfida perché all'inizio non eravamo soddisfatti della qualità dei risultati».

Il chief sales e marketing officer di Rational, Markus Paschmann

Ma il team di sviluppo del prodotto ha trovato presto una soluzione, ovvero la più potente capacità termica mai sviluppata da Rational. In questo modo, è stato possibile bilanciare l'energia delle microonde. Oltre al vapore, questi due tipi di energia vengono così controllati con una precisione tale da ottenere piatti sempre teneri, succosi e perfettamente dorati. «È per me motivo di grande orgoglio presentare un capolavoro tecnologico di questo tipo e portarlo sul mercato. Con il nuovo iHexagon dimostriamo di aver compreso le sfide che i nostri clienti devono affrontare e rispondiamo ad esse attraverso l'innovazione» spiega il dirigente di Rational.

Quello che c'è da sapere su iHexagon, il nuovo prodotto di Rational

iHexagon si rivolge in particolare a quei clienti la cui idea di business è orientata sia alla qualità che alla velocità. Da un lato, il nuovo sistema di cottura è in grado di produrre grandi quantità, ad esempio, per rifornire i buffet o per gestire grandi afflussi. Dall'altro, grazie alla sua velocità, è in grado di riscaldare le singole porzioni in pochi secondi, in modo che la produzione continui a funzionare senza intoppi, anche nelle ore di punta. Ciò significa niente più code, ma maggiori vendite. iHexagon sarà particolarmente interessante per le cucine con proposte culinarie e processi standardizzati, che potranno sfruttare al meglio ConnectedCooking, il sistema di gestione digitale della cucina di Rational. MyDisplay, ad esempio, che mostra solo le funzioni più importanti, può essere configurato tramite ConnectedCooking e distribuito su tutti i sistemi di cottura, consente il funzionamento con un semplice tocco e semplifica la vita, soprattutto nelle cucine senza personale esperto.

La presentazione mondiale del nuovo prodotto di Rational, iHexagon

iHexagon è dotato di lavaggio autonomo iCareSystem AutoDose. I sistemi di cottura dotati della funzione AutoDose dispongono di uno spazio integrato per la conservazione delle cartucce di detergente e prodotti care, che vengono conservate al sicuro. Nessun rischio quindi di contatto con sostanze chimiche né errori di dosaggio, ma condizioni di lavoro più sicure e costi ridotti. Nel complesso, il nuovo iHexagon è uno specialista intelligente progettato per determinati utilizzi e cotture. Rational continua a considerare iCombi e iVario le soluzioni ideali per tutte le altre cucine professionali. Questo è uno dei motivi per cui il processo di vendita dell'azienda includerà la consulenza di specialisti del prodotto e degli ambiti applicativi che possono aiutare i clienti a stabilire se il iHexagon è la scelta giusta per loro. iHexagon è ora disponibile in Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti; seguirà gradualmente la distribuzione negli altri Paesi.

