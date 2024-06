Lutto nella ristorazione sarda: addio allo chef Nicolo Pomata

È morto a 79 anni Nicolo Pomata, storico chef e titolare del rinomato ristorante "Da Nicolo" a Carloforte, nell'isola di San Pietro in Sardegna. Un malore improvviso lo ha stroncato nella sua amata Sardegna, dove ha dedicato la sua vita all'arte culinaria conquistando il titolo di "Re della ristorazione sarda".

Lo chef Nicolo Pomata

La storia dello chef Pomata

Pomata aveva aperto il suo ristorante nel 1969 sul lungomare Battellieri, diventando un punto di riferimento per la gastronomia locale e richiamando clienti da tutta Italia e dal mondo. La sua cucina, espressione genuina della tradizione sarda, era caratterizzata da piatti a base di pesce fresco, in particolare il tonno di Carloforte, di cui era un maestro indiscusso.

Tra le sue creazioni più celebri, le "linguine alla Nicolo", con capperi, tonno, olive e pecorino, divenute una vera e propria prelibatezza ricercata e citate tra le migliori cento paste dalla Guida Barilla già nel 1973. Nel corso della sua brillante carriera, Pomata ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, affermandosi come uno dei più grandi ambasciatori della gastronomia sarda in Italia e all'estero. Tra i suoi ospiti illustri figurano personaggi di fama internazionale come Giorgio Armani e Gianni Agnelli.

La scomparsa di Nicolo Pomata lascia un vuoto immenso nel mondo della ristorazione sarda. La sua passione per la cucina, la sua dedizione al lavoro e la sua gentilezza con i clienti lo hanno reso una figura stimata e amata da tutti.

Un lascito prezioso di chef Pomata

L'eredità di Nicolo Pomata vive nella sua famiglia e nei suoi collaboratori, che continueranno a portare avanti la tradizione culinaria del ristorante "Da Nicolo". I suoi figli, Antonello e Maddalena, rimasti a Carloforte, e il celebre chef Luigi Pomata, che ha aperto un rinomato ristorante nel centro di Cagliari, si ispirano ai suoi insegnamenti e perpetuano la passione per la cucina che il padre ha trasmesso loro.

Nicolo Pomata sarà ricordato come un maestro della cucina sarda, un pioniere che ha saputo valorizzare i prodotti del territorio e conquistare il palato di buongustai in tutto il mondo. La sua figura rappresenta un'ispirazione per le nuove generazioni di cuochi che aspirano a portare l'eccellenza gastronomica sarda sempre più in alto.