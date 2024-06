Food delivery e sicurezza alimentare: cosa devono sapere i ristoratori

Il boom del food delivery ha rivoluzionato il modo di consumare cibo, offrendo comodità e praticità ai consumatori. Tuttavia, questa crescita esponenziale ha acceso i riflettori su un tema di cruciale importanza: la sicurezza alimentare durante la fase di consegna. Per ristoranti che utilizzano piattaforme come Just Eat, garantire che gli alimenti arrivino ai clienti finali sani e sicuri è una responsabilità imprescindibile. Non solo per tutelare la salute dei consumatori, ma anche per salvaguardare la propria reputazione e il proprio business.

Tutto quello che c'è da sapere sulla sicurezza alimentare nel food delivery

Just Eat e il sistema di gestione per la sicurezza alimentare

In qualità di Operatore del settore alimentare (Osa) nella fase di consegna, Just Eat ha la responsabilità di rispettare le rigorose norme igienico-sanitarie stabilite dal Regolamento CE n. 852/2004. Per assolvere a questo compito, la piattaforma ha implementato un sistema di gestione per la sicurezza alimentare basato sui principi dell'HACCP, che comprende:

Obblighi e buone pratiche per i ristoranti partner di Just Eat

Oltre a conformarsi alle norme igienico-sanitarie generali, i ristoranti che collaborano con Just Eat devono:

Redigere e attuare un manuale di autocontrollo HACCP specifico per la consegna del cibo a domicilio, delineando le procedure da seguire in ogni fase del processo.

Come tutelarsi in caso di problemi con le consegne

In caso di dubbi o problemi con le consegne effettuate tramite Just Eat, i ristoranti hanno a disposizione diversi strumenti per tutelarsi:

Servizio di assistenza clienti Just Eat: un canale dedicato per ricevere supporto e chiarimenti su qualsiasi aspetto relativo alla sicurezza alimentare, dalle procedure di consegna alle normative igienico-sanitarie.

Un impegno a 360 gradi per la sicurezza alimentare nel food delivery

La sicurezza alimentare nel food delivery è un tema complesso che richiede l'impegno e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti: piattaforme, ristoranti, autorità di controllo e consumatori.

Piattaforme: è fondamentale che le piattaforme di food delivery investano in procedure di sicurezza rigorose e trasparenti, collaborando attivamente con i ristoranti partner e le autorità competenti per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Sicurezza alimentare nel food delivery: il ruolo delle piattaforme

Solo attraverso un impegno congiunto e condiviso è possibile garantire che il cibo a domicilio sia non solo gustoso, ma anche sicuro per la salute di tutti. Oltre a quanto già detto, è importante sottolineare che:

La comunicazione trasparente tra tutti gli attori è essenziale per prevenire problemi e gestire efficacemente eventuali criticità.

