Viaggio nei ristoranti italiani in Brasile con una stella Michelin

Andando alla fonte, numeri alla mano, questa la fotografia della ristorazione stellata in Italia in anno corrente: 395 ristoranti, di cui 13 tristellati, 40 bistellati, 342 monostellati. Ma siamo sicuri che in totale nel mondo, si possa dire che i ristoranti italiani con una stella siano “soltanto” 342? Il cavillo semiserio si insinua nella formulazione: ristoranti italiani e ristoranti in Italia. Nel secondo caso permane vero il numero 342, nel primo intendo ristoranti che, anche ubicati fuori dal Bel Paese, esprimono l’autentica cucina italiana, allora il numero si incrementa. Di quanto non sappiamo dirlo all’istante, e però, analizzando la situazione nel solo Brasile, già quel numero diviene 345, essendo, su un totale di 15, 3 i ristoranti stellati che possiamo ragionevolmente etichettare “italiani”. Di questi tre ristoranti stellati, due sono a San Paolo e uno è a Rio de Janeiro.

Ristoranti italiani monostellati a San Paolo (Brasile)

Il ristorante "Picchi"

A San Paolo, stella Michelin al ristorante Picchi, di cui è patron e chef Pierpaolo Picchi. Questo ristorante è situato al piano terra dell’hotel Regent Park, nelle sale dove al mattino viene servita la prima colazione per gli ospiti dell’albergo. Siamo nel famoso quartiere Jardins, con le sue boutiques di lusso e gallerie d’arte. La prenotazione è nei fatti obbligatoria.

Lo chef Pierpaolo Picchi del ristorante omonimo

Proposte di ricette classiche della cucina italiana, talvolta con originale tocco innovativo dello chef Picchi mediante utilizzo di ingredienti brasiliani di stagione. Il menu à la carte, che comprende i tradizionali gnocchi, spaghetti, tortelli e pappardelle con la bottarga, si affianca a tre menu degustazione, di cui il primo pensato appositamente per gli appassionati di pasta italiana, denominato Tutto Pasta. Il secondo ha nome Tradizione, mentre il terzo, denominato Picchi è il più completo. La doviziosa carta dei vini ha non solo etichette italiane, ma anche francesi. Qui è in funzione il servizio Bring your own bottle, ovvero la bottiglia di vino la si può portare da casa.

Picchi | Rua Oscar Freire 533 - 01426-001 São Paulo | Tel +55 11 3065-5560

Il ristorante "Fame Osteria"

Ancora a San Paolo, la new entry Fame Osteria, di cui è patron e chef Marco Renzetti. Nato come bar, grazie alla qualità del cibo, è in breve tempo diventato meta gourmet. L’ingresso, costituito da una piccola porta in ferro incastonata tra una palestra e una gelateria, conduce a una ripida scalinata e poi alla semplice sala. Un solo menu degustazione incentrato sulla griglia. Le paste fresche sono fatte in casa. Molto apprezzati i risotti. Anche qui vige il servizio Bring your own bottle, ovvero la bottiglia di vino la si può portare da casa.

Lo chef Marco Renzetti di Fame Osteria

Fame Osteria | Rua Oscar Freire 216 - 01426-001 São Paulo | Tel +55 11 99364-4442

Ristoranti italiani monostellati a Rio de Janeiro (Brasile)

Il ristorante "Cipriani"

Ci spostiamo a Rio de Janeiro, dove si trova la stella Michelin Cipriani Siamo al "Copa", l'hotel più famoso della città grazie alla sua posizione sulla spiaggia più famosa del mondo. Ed è proprio al Copacabana Palace, che si è tenuta la cerimonia della Guida Michelin 2024, tornata in Brasile dopo un vuoto di quattro anni.

Lo chef Nello Cassese del Cipriani

Il ristorante Cipriani è lussuoso, con vista sulla splendida piscina. I menu degustazione sono due e c’è anche un’apprezzata opzione vegana. Lo chef è Nello Cassese. La sua cucina è discretamente fusion nel senso che basa i suoi piatti su ingredienti italiani che combina sapientemente con ingredienti di provenienza locale. C’è l’omaggio a Napoli con la pizza “Montanara” ed il tributo al Piemonte con vitello tonnato. Tra le proposte creative l'uovo biologico servito con carciofo, Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi e tartufo. Tra i vini in carta spiccano due etichette campane: il Fiano di Mastroberardino e il Greco di Feudi di San Gregorio. Servizio impeccabile.

Cipriani | Avenida Atlântica 1702 - 22021-001 Rio de Janeiro | Tel +55 21 2548-7070