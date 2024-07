Como Lake Cocktail Week 2024: trionfa il Pulp & Purple di Omar Vesentini

Omar Vesentini, dell'Hemingway Cocktail Bar di Como, è il vincitore della Como Lake Cocktail Week 2024 con il suo Pulp & Purple, un twist sul Bloody Mary che ha conquistato la giuria per la sua tecnica impeccabile, l'estetica raffinata e l'armonia di sapori.

Omar Visentini trionfa alla Como Lake Coktail Week 2024

Como Lake Cocktail, com’è Pulp & Purple

Pulp & Purple, realizzato con Mezcal Picaflor Espadin Joven, acqua di pomodoro Marinda, gocce di fumo liquido Hickory, Not Chili Pepper di Clab Culture, salsa Tabasco, succo di limone e zucchero semolato, ha incarnato perfettamente il tema di questa edizione, "Fantastic Classic", che celebrava i grandi classici della miscelazione.

Il Pulp & Purple di Omar Vesentini

Il signature cocktail vincitore ha ottenuto il più alto punteggio secondo le schede di valutazione di una selezionata giuria composta da Penelope Vaglini, editor-in-chief di Coqtail - for fine drinkers e Academy Chair per The World’s 50 Best Bars, Stefano Nincevich, vicedirettore di Bargiornale, Andrea Arcaini, Bar Manager del Gruppo Rita, Luca Marcellin, owner di drinc Milano, e Cristian Lodi, owner di Milord Milano nonché membro della Authentic Society di Del Professore e Trainer di Campari Academy.

Omar Vesentini

«Omar Vesentini ha ottenuto il più alto punteggio sotto il profilo tecnico, estetico e sensoriale, manifestando profonda conoscenza della storia della miscelazione e rispondendo inoltre perfettamente alla richiesta di realizzare un drink che celebrasse il tema di questa edizione, Fantastic Classic», racconta Annalisa Testa, giornalista e founder delle Cocktail Week del Lago di Como e di St. Moritz. Pulp & Purple rimarrà nella drink list dell’Hemingway per tutto l’anno e sarà ambassador del progetto Como Lake Cocktail Week e diventerà protagonista della prossima edizione della St. Moritz Cocktail Week, che a febbraio 2025

Como Lake Cocktail, il podio e i premi speciali

Accanto a Vesentini, sul podio sono saliti anche Andrea Lanzoni ed Edoardo Eusebio del Passalacqua con il loro La perla del Conte, una rivisitazione del Sazerac, e Andrea Natalino del Kincho dello Sheraton Lake Como con Cono o coppetta?, un twist sul Martini a base di gelato alla fragola e fior di latte, Campari, Gin Tanqueray N° TEN e Vermouth Strucchi.

1° classificato: Pulp and Purple
2° classificato: La perla del Conte
3° classificato: Cono o coppetta?
Campari Award: Negroni alla romana
Premio della Critica: Vamos Gin Fizz

Il Campari Award è stato assegnato al Negroni alla romana di Giorgia Balestrieri del Krudo Cocktail Bar, un omaggio al classico cocktail con Campari, Cynar, Bulldog Gin, Del Professore Vermouth Rosso e olio di noci. Il Premio della Critica è andato invece ad Andrea Attanasio del Fresco Cocktail Shop per il suo Vamos Gin Fizz, realizzato con Campari, London Dry Gin, albume d'uovo, panna liquida, sciroppo di zucchero e succo di lime, preparato insieme a un gruppo di studenti della scuola Fondazione Cometa Como.