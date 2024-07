Faruk Neziri, chef macedone di Euro-Toques, nominato Ambassador Calvisius

Giovedì 25 luglio, tra le mura del ristorante “Gelso Nero” a Castellucchio, in provincia di Mantova, si è consumata una serata all'insegna dell'eccellenza e della valorizzazione del territorio. Protagonista indiscusso, Faruk Neziri, associato Euro-Toques, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: lo chef, infatti, è stato nominato Ambassador Calvisius dalla nota azienda agroittica bresciana. Un traguardo che premia la sua passione per la cucina e la sua capacità di creare legami autentici con i produttori locali e internazionali. A consegnare la targa di Euro-Toques, il presidente Enrico Derflingher, che ha sottolineato l'impegno di Neziri nel promuovere una cucina di qualità e sostenibile.

Lo chef Faruk Neziri è stato nominato Ambassador Calvisius 1/3 Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia, con lo chef Faruk Neziri 2/3 Il caviale Calvisius 3/3 Previous Next

La serata è stata un'occasione unica per degustare le creazioni dello chef, abbinate a una selezione verticale di bollicine metodo classico dell'enologo Mattia Vezzola di Costa Ripa, che ha incantato i presenti. E per gli amanti del caviale, una vera e propria esperienza sensoriale grazie al prodotto di punta di Calvisius, presentato dal direttore commerciale Stefano Bottoli.

Chi è Faruk Neziri

Faruk Neziri, nato nel 1974 a Bihac (Bosnia ed Erzegovina), ha vissuto un percorso straordinario plasmando la sua identità culinaria. Cresciuto tra Bosnia e Macedonia del Nord si trasferisce in Italia da adolescente, eredita la passione culinaria familiare, diplomandosi con eccellenza in un istituto alberghiero.

Inizia la sua carriera a Roma, con Francesco Antonio Astorino e arriva a Mantova con una cucina fusion innovativa in cui combina tradizioni culinarie diverse. Neziri conquista riconoscimenti prestigiosi, come il "Miglior antipasto di pesce" nel 2012 e il premio "Talento Italiano" nel 2013. Oltre ai successi in Italia, è celebre nei Balcani. Nel 2015, cofonda Shije Shqiptare, promuovendo l'eredità della cucina albanese.

Lo chef Faruk Neziri

Nel 2016, apre La Perla Graz in Austria, classificato tra i 100 migliori ristoranti italiani nel 2018. Tornato in Italia nel 2019, trasforma la locanda Tre Re di Castellucchio in un polo gastronomico multifunzionale. Nel 2021, Il Gelso Nero riceve il prestigioso Cappello dalle Guide de L'Espresso, confermato nel 2022. Nel 2023, Neziri è presidente della giuria del concorso nazionale del Kosovo per cuochi professionisti. Oltre all'impegno culinario, è autore di “La Cucina e l'arte. Gli ingredienti dello chef” e pittore appassionato.