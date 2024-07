Puntura di vespa fatale: lo chef Marc Pavel muore per shock anafilattico

Il 47enne Marc Pavel, stimato chef e sommelier triestino, è deceduto in ospedale dopo essere stato punto da una vespa. Lo scorso venerdì, mentre si recava al cimitero per rendere omaggio alla madre, è stato colpito da uno shock anafilattico che gli è stato fatale.

Marc Pavel è scomparso a 47 anni

Come è morto lo chef Marc Pavel?

Dopo aver fatto visita al cimitero alla madre dove era stato punto da una vespa, Pavel si era messo al volante per fare ritorno a casa, in strada per Basovizza, dopo aver avvisato un'amica dell'accaduto. Lungo il tragitto si è sentito male accusando un arresto cardiaco. Trovato da alcuni vicini da casa che hanno avvertito i soccorsi, lo chef era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche che si sono ulteriormente aggravate fino al triste epilogo.

Chi era lo chef Marc Pavel?

Lo chef era membro dell'Associazione cuochi Trieste e nel 2012 si era aggiudicato il titolo di Cuoco dell'anno nella rassegna abbinata al premio Città di Trieste con un cappuccino di zucca in cui mandorle tostate e trancetti di foie gras si intrecciavano formando una tazza commestibile.Negli ultimi anni, Pavel lavorava nella gastronomia Palato in via delle Mura a Trieste. Apprezzato anche all'estero, il 47enne era anche ambasciatore per l'Italia di Skmer Acmer, accademia culinaria internazionale con sede a Spalato.