Addio a Carmine Mattia Perciballi: maestro della mixology italiana

Il mondo della ristorazione e della mixology piange la scomparsa di Carmine Mattia Perciballi, un uomo la cui dedizione e passione hanno lasciato un'impronta indelebile nell'arte della mixology italiana e internazionale. Perciballi, morto improvvisamente all'età di 60 anni a causa di un infarto, era un nome di spicco nel settore e una figura amata non solo per la sua maestria dietro il banco, ma anche per il suo impegno nella formazione delle nuove generazioni di bartender. Nel 2020 aveva vinto il titolo di “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza” di Italia a Tavola nella categoria barman.

Carmine Mattia Perciballi

Perciballi, un viaggio professionale iniziato nel 1986

La carriera di Mattia Perciballi iniziò nel lontano 1986, quando, con emozione e un pizzico di paura, fece il suo debutto dietro il banco di un bar. Quello che all’inizio sembrava un'esperienza transitoria si trasformò rapidamente in una passione profonda, spingendolo a immergersi sempre di più nell’universo della mixology.

Non contento di restare confinato alle sue conoscenze iniziali, Perciballi decise di esplorare il mondo, affinando le sue abilità professionali e culturali. Londra, Parigi, New York, San Diego, Barcellona, Caracas, Zacatecas, Sharm el-Sheikh e Djerba furono alcune delle tappe fondamentali del suo percorso, durante le quali non solo perfezionò le sue tecniche, ma apprese anche nuove lingue, accrescendo il proprio bagaglio professionale.

Perciballi, un ambasciatore della mixology italiana

Nel corso della sua carriera, Perciballi non fu soltanto un eccezionale bartender, ma anche un ambasciatore della cultura del bere miscelato italiano nel mondo. Grazie alla sua capacità di assorbire influenze internazionali, riuscì a importare nuove tendenze in Italia, elevando la figura del bartender a livelli di eccellenza e raffinatezza mai raggiunti prima.

La sua passione per la formazione e la trasmissione del sapere lo portò a collaborare attivamente con l'Aibes (Associazione italiana barman e sostenitori), di cui fu non solo membro, ma anche vice fiduciario, consigliere nazionale e docente per ben 18 anni. Questi ruoli gli permisero di influenzare una nuova generazione di bartender, insegnando non solo le tecniche ma anche il valore della creatività e della tradizione.

Perciballi e la fondazione di un'accademia di mixology

Uno dei suoi contributi più significativi alla scena italiana fu la fondazione di una accademia/laboratorio per la formazione dei bartender a Roma nel 2009. L’obiettivo principale di questa iniziativa era promuovere e rilanciare la classic & vintage mixology in Italia. Grazie al suo impegno, Roma divenne un centro nevralgico per la formazione di bartender professionisti, ispirando un vero e proprio rinascimento della mixology italiana.

La sua accademia non era solo un luogo di insegnamento tecnico, ma anche un laboratorio di idee in cui Perciballi cercava costantemente di innovare, mantenendo sempre saldo il legame con le tradizioni del passato.

Perciballi, un maestro e giudice riconosciuto

Negli ultimi anni, Carmine Mattia Perciballi continuava a ricoprire ruoli di rilievo all'interno dell'Abi Professional, come consigliere nazionale e membro della commissione didattica. Il suo giudizio era richiesto nelle più importanti competizioni di cocktail, sia a livello nazionale che internazionale, e la sua esperienza lo rese un punto di riferimento per molti giovani bartender che desideravano imparare dai migliori.

Oltre alla sua attività di giudice, Perciballi era anche critico di cocktail, portando il suo occhio attento e la sua vasta conoscenza a eventi e manifestazioni legate al mondo della mixology. La sua opinione era sempre rispettata e considerata come una delle più autorevoli nel settore.

Perciballi e l’eredità che continuerà a vivere

Oggi, chi ha avuto il privilegio di conoscere Carmine Mattia Perciballi, sia a livello personale che professionale, si stringe nel dolore per la sua prematura scomparsa. Abi Professional, associazione alla quale era profondamente legato, lo ha ricordato con affetto e gratitudine, sottolineando l’enorme vuoto lasciato dalla sua assenza. «Il tuo passaggio tra noi ha lasciato un segno indelebile. Anche se il vuoto che lasci è immenso, la tua luce continuerà a illuminare i nostri cuori e il nostro lavoro».

Nonostante la sua morte, l’eredità di Mattia Perciballi continuerà a vivere attraverso le tante persone che ha formato e ispirato. I suoi progetti, compreso uno che proprio il giorno della sua scomparsa stava per essere completato, saranno portati avanti con la stessa passione e dedizione che lui stesso ha sempre mostrato. «Porteremo avanti il tuo spirito e la tua determinazione, certi che saresti orgoglioso del risultato».

Oltre alla sua carriera professionale, Perciballi era una persona profondamente legata alla sua famiglia, in particolare alla sua amata mamma, alla quale era molto affezionato. Abi Professional, insieme a tutti coloro che lo hanno conosciuto, si unisce nel dolore della sua famiglia, promettendo di onorare il suo ricordo e il suo spirito attraverso il lavoro e la dedizione che tanto lo hanno caratterizzato.

La scomparsa di Carmine Mattia Perciballi lascia un vuoto difficile da colmare nel mondo della mixology, ma il suo insegnamento e la sua eredità vivranno per sempre nelle nuove generazioni di bartender e nei cuori di tutti coloro che lo hanno amato.