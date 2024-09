Alessandro Circiello premiato come “Ambasciatore della qualità italiana”

In occasione del G7 Agricoltura, lo chef Alessandro Circiello sarà protagonista di un pranzo speciale, che si terrà martedì 24 settembre alle ore 14.00 nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Ortigia, Siracusa. Il piatto che rappresenterà l’eccellenza gastronomica italiana sarà gli Spaghetti Italia, un omaggio ai migliori ingredienti della Regione Siciliana, che ospita quest’anno il vertice internazionale.

Alessandro Circiello è stato premiato come Ambasciatore della Qualità Italiana

Chef Circiello al G7, un premio speciale

Lo chef Circiello, che verrà premiato dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollbrigida, come “Ambasciatore della qualità italiana” e promotore della sana e corretta alimentazione, non nasconde la sua emozione: «È la prima volta che partecipo a un evento come il G7, e per questo devo ringraziare il ministro Lollobrigida per l'iniziativa. È un’emozione grande e un vero piacere preparare questa ricetta e farla assaggiare. È davvero un onore, soprattutto in un contesto così prestigioso come il G7».

Al G7 lo chef Circiello cucinerà gli Spaghetti Italia

Prima, però, c’è da cucinare per i ministri: «Ho scelto di rappresentare un simbolo universale come gli spaghetti, che non ha bisogno di traduzioni in nessuna parte del mondo. In questo piatto ho inserito il meglio dei prodotti siciliani a denominazione Igp, rendendo la Sicilia la vera protagonista con i suoi straordinari ingredienti».

Chef Circiello al G7, la ricetta degli Spaghetti Italia

L'evento non è solo un momento di alta cucina, ma un tributo alla ricca tradizione agroalimentare siciliana, che con i suoi prodotti Dop e Igp rappresenta un fiore all’occhiello del Made in Italy. Circiello, chef noto per la sua attenzione alla qualità degli ingredienti e alla valorizzazione dei prodotti locali, ha creato un piatto che unisce tradizione e innovazione, offrendo ai ministri dell’agricoltura presenti al G7 un assaggio delle eccellenze regionali.

Il Pomodoro di Pachino Igp è tra i protagonisti degli Spaghetti Italia

Tra i protagonisti della ricetta dello chef spicca il Pomodoro di Pachino Igp, rinomato per la sua dolcezza e versatilità, abbinato a un pesto di pistacchio di Raffadali Dop, un'altra eccellenza siciliana. A completare la combinazione di sapori ci saranno la mozzarella di bufala, l'olio extravergine d'oliva italiano e un tocco di arancia amara, per richiamare il profumo e la freschezza tipici della Sicilia.