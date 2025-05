“Le Stelle di Domani”: a Roma la sfida finale del concorso per giovani chef

Si svolgerà il 20 maggio presso la sede della Gambero Rosso Academy di Roma la finalissima della prima edizione di "Le Stelle di Domani", competizione culinaria promossa da Unilever Food Solutions e rivolta agli studenti degli istituti alberghieri italiani. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni della ristorazione nazionale, stimolando nei partecipanti un approccio consapevole, creativo e attento ai trend emergenti del settore food. La sfida tra i 10 finalisti, selezionati da una giuria di esperti del settore, potrà essere seguita in diretta streaming sul sito ufficiale.

A Roma si terrà la finale del concorso “Le Stelle di Domani”

Le Stelle di Domani, una Challenge formativa per esplorare i trend della cucina globale

«Le Stelle di Domani» si inserisce in un progetto educativo più ampio, sviluppato in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi (FIC). Il programma si è articolato tra novembre 2024 e marzo 2025 in un ciclo di 8 lezioni didattiche, consultabili anche on-demand, incentrate sui nuovi paradigmi della ristorazione contemporanea. La competizione vera e propria ha visto gli studenti italiani confrontarsi con una prova pratica, in cui ciascuno ha potuto elaborare e presentare una ricetta originale ispirata a una delle 8 tendenze emerse dal report internazionale Future Menus 2024, frutto della collaborazione con oltre 1.600 chef in 21 Paesi.

Ogni partecipante ha ricevuto a casa una Special Box contenente prodotti Unilever Food Solutions da utilizzare per la preparazione del piatto. Il contenuto della box doveva essere integrato nella ricetta, che andava poi condivisa su TikTok, come elemento di storytelling e comunicazione del proprio lavoro.

Le Stelle di Domani, un confronto tra creatività, innovazione e consapevolezza

La giuria ha valutato le proposte degli studenti secondo criteri di originalità, tecnica e attinenza ai trend selezionati, selezionando 10 finalisti che si sfideranno in una prova dal vivo. In palio per il vincitore c’è un corso di cucina professionale e una masterclass esclusiva con lo chef stellato Domenico Stile. «Con questo progetto . piega l'organizzazione - intendiamo offrire agli studenti non solo un’occasione di confronto e crescita, ma anche strumenti per interpretare al meglio il cambiamento in atto nel settore della ristorazione».

Gli 8 trend globali della cucina contemporanea

Il progetto “FOODART Trends – Il Menù del Futuro” di Unilever Food Solutions esplora le otto tendenze chiave della ristorazione, dalla sostenibilità alle proteine vegetali, coinvolgendo chef italiani in eventi formativi Le verdure assumono un ruolo centrale nei menù, non solo per il loro valore nutrizionale, ma anche per la loro capacità di esprimere creatività e gusto. Piatti interamente vegetali si propongono come protagonisti di un nuovo approccio culinario. Responsabilità e attenzione all’ambiente guidano la scelta degli ingredienti. Si promuove l’uso di prodotti locali, stagionali e a basso impatto ambientale, evitando sprechi e valorizzando anche le parti meno nobili di alimenti vegetali e animali. La crescente attenzione verso una dieta flexitariana spinge i cuochi a sviluppare ricette a base di legumi, semi, noci e cereali, che garantiscano un apporto proteico adeguato e un’alternativa sostenibile alla carne.

Il progetto “FOODART Trends – Il Menù del Futuro” di Unilever Food Solutions esplora le otto tendenze chiave della ristorazione

Si celebra il legame con il territorio attraverso l’utilizzo di ingredienti spontanei, stagionali e locali, raccontando il valore delle filiere corte e delle tradizioni gastronomiche. Benessere come equilibrio tra gusto, nutrizione e presentazione. Si dà importanza a ingredienti genuini, superfood e una composizione dei piatti che tenga conto del valore estetico e sensoriale. Il cibo diventa occasione di incontro e relazione, e lo chef assume il ruolo di regista di esperienze conviviali. I piatti pensati per essere condivisi valorizzano il momento dello stare insieme. Reinterpretare i classici senza snaturarli. Le ricette del passato vengono rivisitate con tecniche moderne e presentazioni contemporanee, preservando i sapori originali. Un invito a sperimentare texture, consistenze e sapori contrastanti. L’innovazione si gioca anche su abbinamenti audaci, che coinvolgono tutti i sensi e raccontano culture gastronomiche diverse.